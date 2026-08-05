أوسيمين يضغط لمغادرة غلطة سراي واسمه على طاولة "كبير إسبانيا"

- يسعى فيكتور أوسيمين للانتقال من غلطة سراي إلى الدوري الإسباني، حيث عرض وكلاؤه خدماته على أتلتيكو مدريد، رغم أن الصفقة تعتمد على رحيل مهاجم آخر من الفريق الإسباني. - غلطة سراي يطلب 75 مليون يورو للتخلي عن أوسيمين، لكن الأمور قد تتغير إذا غادر جوليان ألفاريز أتلتيكو مدريد، مما قد يفتح الباب أمام انتقال أوسيمين. - يتميز أوسيمين بقوته البدنية وسرعته وحسه التهديفي، مما يجعله مناسباً لأسلوب لعب أتلتيكو مدريد الذي يعتمد على الجري والتحمل والضغط.

يدفع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين (27 عاماً) بقوة للرحيل عن الدوري التركي لكرة القدم، وذلك رغبة منه في اللعب مع أندية تُنافس على الألقاب الكبرى في القارة الأوروبية، خاصة أنّه كان يأمل في السابق الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو باريس سان جيرمان أو حتى تشلسي، لكن الصفقات انهارت يومها بسبب إدارة ناديه السابق نابولي الإيطالي الذي حاول التمسّك به حتى اللحظة الأخيرة قبل أن يتخلى عنه لمصلحة الفريق التركي في نهاية المطاف عام 2025.

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وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية الأربعاء، أن المهاجم النيجيري يريد بالتأكيد مغادرة غلطة سراي هذا الصيف خلال الميركاتو الحالي، والأهم من ذلك، يبدو أنه يُريد اللعب في الدوري الإسباني "الليغا"، حتى أن وكلاء أعماله عرضوه على نادي أتلتيكو مدريد الذي يقوده المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، وهو واحد من المنافسين الكبار على الألقاب محلياً وحتى أوروبياً رغم عدم ظفره حتى اللحظة بلقب دوري الأبطال.

ميركاتو أوسيمين يدخل حسابات ريال مدريد وسط منافسة مرتقبة مع برشلونة

ومع ذلك، أشار المصدر إلى أنّ أتلتيكو لن يوقع مع لاعب ليل السابق إلا في حال رحيل مهاجم آخر، وهو أمر غير مُرجح في الوقت الحالي، في حين أن نادي غلطة سراي حدد سعراً يُناهز 75 مليون يورو للتفريط في خدماته، لكن الأمور بطبيعة الحال قد تتبدل في أي لحظة فيما لو ترك الأرجنتيني جوليان ألفاريز صفوف الروخيبلانكوس، وهو الذي كان قد عبّر في وقتٍ سابقٍ عن رغبته في ذلك.

ويُعرف أوسيمين بقوته البدنية ولياقته وسرعته حتى في التحرّك والتفوق على المدافعين، إلى جانب امتلاك قدرة اللعب من دون كرة، كما يمتاز بحسّه التهديفي، والتسديدات بالرأس، وكذلك البراعة في الحفاظ على الكرة والمساهمة في إشراك زملائه في الهجمات، في حين أنّه يُنتقد نسبياً لعدم قدرته الكبيرة على المراوغة، بالتالي قد يكون مناسباً لأسلوب لعب أتلتيكو خاصة أنّه يُعرف بمعدله العالي في الجري والتحمّل والضغط لاستعادة الكرة والمساهمة في الحالات الدفاعية بشكل متواصل.