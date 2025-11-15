أوسيمين يدفع نجم الكالتشيو لترك فريقه والانضمام إلى هذا النادي

- يحاول فيكتور أوسيمين إقناع زميله أديمولا لوكمان بالانضمام إلى غلطة سراي التركي في الانتقالات الشتوية، بعد مناقشتهما الأمر خلال معسكر المنتخب النيجيري. - لوكمان أبدى استعداده للانتقال إلى الدوري التركي، لكن أتالانتا يطلب 50 مليون يورو، بعد رفض عرض إنتر السابق بقيمة 43 مليون يورو، مما أدى إلى جلوس لوكمان على دكة البدلاء. - أتالانتا قد يطلب مبلغاً أعلى من الأندية الإيطالية، لكن غلطة سراي قد ينجح في ضم لوكمان براتب 9 ملايين يورو سنوياً.

يحاول المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين (26 عاماً)، إقناع زميله في المنتخب، أديمولا لوكمان، لاعب نادي أتالانتا الإيطالي، بالانضمام إلى فريق غلطة سراي التركي في شهر يناير/كانون الثاني المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية، بحسب ما أكدت تقارير صحافية تركية اليوم السبت، بعدما ناقشا الأمر خلال فترة وجودهما معاً في معسكر "النسور الخارقة"، خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى الملحق العالمي، والذي قد يكون بوابة للعبور إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وذكرت صحيفة "ناو سبور" التركية أن لوكمان استجاب لفكرة الانضمام إلى الدوري التركي الممتاز، وأنه سيسعد باللعب إلى جانب زميله النيجيري في النادي، لكن هذه الصفقة ستكون من دون شك باهظة الثمن، بعدما حدّد أتالانتا رقماً يناهز الـ50 مليون يورو، وهو الذي كان قد رفض عرضاً بقيمة 43 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت من إنتر خلال الصيف الماضي، ما دفع لوكمان للتمرّد فجلس على دكة البدلاء في مطلع الموسم الحالي.

من جانبها، كشفت صحيفة "لا ديا" أنّ إدارة أتالانتا ستطلب مبلغاً أعلى بكثير في حال كان العرض المقدم من نادٍ في الدوري الإيطالي؛ لأنها لا ترغب في تعزيز صفوف منافس مباشر، لكن الأمر سيختلف نسبياً بحال كان العرض من فريق ينشط خارج الكالتشيو، ما يعني أن مهمة غلطة سراي قد تبدو سالكة نحو تعزيز صفوف الفريق بلاعبٍ مميزٍ قادر على تقديم الإضافة وبراتبٍ يُناهر الـ9 ملايين يورو سنوياً.