- قاد فيكتور أوسيمين منتخب نيجيريا للفوز على الجزائر 2-0 في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، مسجلاً هدفاً وصانعاً آخر، ليحصد جائزة رجل المباراة. - نشأ أوسيمين في ظروف صعبة بحي فقير في لاغوس، حيث فقد والدته مبكراً وعمل في بيع الماء والوجبات الخفيفة، مما ساهم في صقل شخصيته. - رغم نجاحاته مع الأندية، يسعى أوسيمين لتحقيق لقب كبير مع نيجيريا بعد إخفاقات سابقة، ويطمح لكتابة اسمه في تاريخ الكرة النيجيرية.

قاد نجم نادي غلطة سراي التركي فيكتور أوسيمين (27 عاماً) منتخب بلاده نيجيريا إلى عبور عقبة الجزائر في ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حالياً في المغرب، بعد الانتصار 0-2 على ملعب مراكش اليوم السبت. وسجل أوسيمين الهدف الأول لكتيبة "النسور الخضر" (وصل إلى الهدف الرابع في المسابقة)، فيما مرر كرة حاسمة لزميله أكور آدامز، الذي أحرز الهدف الثاني، ليحصد جائزة رجل المباراة.

ولم يكن طريق أوسيمين نحو النجومية مفروشاً بالورود، بعد أن نشأ في ظروف معيشية قاسية في حي أولوسوسون الفقير بالعاصمة الاقتصادية لنيجيريا لاغوس، حيث كانت رائحة مكبّ النفايات القريب جزءاً من يومياته. كما أنه فقد والدته وهو في سن مبكرة، وباعتباره أصغر الأبناء، تولى والده تربيته بدعم من شقيقه الأكبر أندرو الذي كان يبيع الصحف لمساعدته على تحقيق حلمه في لعب كرة القدم، بحسب تقرير نشره موقع قناة دويتشه فيله الألمانية.

وكان أول حذاء كرة قدم ارتداه أوسيمين قد التُقط من مكبّ نفايات أولوسوسون، في الوقت الذي كان يحلم فيه هداف نيجيريا الحالي بالسير على خطى نجوم كبار، مثل قدوته نجم تشلسي الإنكليزي ومنتخب ساحل العاج السابق ديدييه دروغبا. وللمساهمة في إعالة أسرته، عمل ببيع أكياس الماء والوجبات الخفيفة وسط زحام شوارع لاغوس، كما اشتغل عاملاً في مواقع البناء حاملاً الخرسانة على رأسه، لتصقل تلك الظروف الصعبة شخصيته.

وقال أوسيمين في مقابلة صحافية سابقة: "في المكان الذي جئت منه، لا شيء مضموناً. أنا سعيد جداً بما حققته، بعملي الدؤوب أثبت للأطفال هناك (في نيجيريا) أن الاجتهاد والتركيز يمكن أن يحققا أي شيء بإرادة الله". ورغم نجاحاته مع الأندية، لم يحقق أوسيمين حتى الآن لقباً كبيراً مع منتخب بلاده. فقد غاب عن كأس أمم أفريقيا في الكاميرون بسبب الإصابة، وخسر نهائي نسخة 2023 أمام ساحل العاج، كما فشل في قيادة نيجيريا إلى التأهل لكأس العالم 2022 في قطر، ومونديال 2026 القادم، لذا يطمح في كتابة اسمه في تاريخ الكرة النيجيرية من خلال حصد اللقب الأفريقي بنسخة 2025.