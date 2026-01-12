أوسيمين القوة الضاربة في نيجيريا... ماذا لو قاطع البطولة؟

- لعب فيكتور أوسيمين دوراً حاسماً في تأهل نيجيريا لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا، بتسجيله أهدافاً حاسمة ومساهمته في أهداف أخرى، مما جعله لاعباً لا يمكن الاستغناء عنه. - رغم تهديده بمقاطعة البطولة بسبب خلافات مع زميله واستبداله من قبل المدرب، إلا أن أوسيمين استمر في البطولة وساهم في الانتصار على تونس بتسجيله هدف التقدم. - غياب أوسيمين في نسخة 2021 كان مؤثراً، مما يبرز أهميته في مواجهة نصف النهائي الصعبة أمام المغرب.

لعب المهاجم فيكتور أوسيمين (27 عاماً) دوراً مُهماً في تأهل منتخب نيجيريا لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة في المغرب، بعد أن سجل أهدافاً حاسمة، كما ساعد في تسجيل أهداف أخرى، وهو من بين الأسماء التي لا يُمكن لمنتخب "النسور الممتازة" الاستغناء عنها خاصّة بعد الأداء الذي قدّمه أمام منتخب الجزائر في ربع النهائي، بعد أن سجل الهدف الأول، ثم كان بطل "أسيست" الهدف الثاني.

وانتشرت أخبار في بداية البطولة تؤكّد أن مهاجم غلطة سراي التركي هدّد بمقاطعة البطولة والعودة إلى الدوري التركي بعد دخوله في خلاف مع زميله أديمولا لوكمان الذي لم يُمرر له الكرة في مناسبتَين، وحرمه من افتتاح رصيده من الأهداف في البطولة، كما ظهر غاضباً بسبب استبداله من المدرب إيريك شيل، إذ كان يرغب في إكمال المباريات بهدف تسجيل الأهداف وتحسين أرقامه، ولكنّه في النهاية تابع البطولة ولعب دوراً حاسماً في الانتصار على منتخب تونس عندما سجل هدف التقدم في نهاية الشوط الأول.

وكان من الصعب على منتخب نيجيريا الوصول إلى المربع الذهبي من دون بصمة نجمه الأول، ذلك أن غياب أوسيمين عن نسخة 2021 في الكاميرون كان مؤثراً بعد أن خسر "النسور" أمام تونس في ثمن النهائي، وودعوا البطولة سريعاً رغم البداية القوية. ولهذا؛ فإنّ الهداف النيجيري سيكون رقماً مهماً في قمة نصف النهائي أمام منتخب المغرب في لقاء سيكون صعباً للغاية.