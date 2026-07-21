أوسيك يُحدد أفضل 3 مُلاكمين في جيله قبل إعلان اعتزاله

- أولكسندر أوسيك، بطل العالم السابق في الملاكمة، يقترب من إعلان اعتزاله بعد تنازله عن جميع ألقابه، حيث يعتبر تيرينس كروفورد، كانيلو ألفاريز، وشاكور ستيفنسون أفضل الملاكمين الذين عاصرهم. - بدأ أوسيك مسيرته في الوزن المتوسط الثقيل وحقق أول ألقابه في 2018، ثم انتقل للوزن الثقيل وتفوق على أنطوني جوشوا وتايسون فيوري، ليصبح بطل العالم بلا منازع. - يخطط أوسيك لخوض نزال أخير قبل التفرغ لتدريب المواهب الشابة واستضافة معسكرات الملاكمة، مع التركيز على تدريب أنطوني جوشوا.

حدّد الأوكراني أولكسندر أوسيك (39 عاماً) أفضل ثلاثة مُلاكمين عاصرهم منذ عام 2016، بعدما اقترب بطل العالم السابق من إعلان اعتزاله بشكل رسمي، عقب إعلانه التنازل عن جميع الألقاب التي حققها خلال مسيرته الاحترافية.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، الثلاثاء، أن أوسيك بدأ رحلته في الملاكمة بوزن المتوسط الثقيل، وحقق أول ألقابه في عام 2018، لكنه بعد عامين دخل عالم الوزن الثقيل، بعدما نجح في إسقاط أنطوني جوشوا، وبعدها تفوق على العملاق الآخر، وهو تايسون فيوري في عام 2024، الأمر الذي جعله بطل العالم بلا منازع، لأنه جميع الألقاب.

وبعدما جمع أوسيك جميع الألقاب الكبرى في فئتين، قرر التنازل عن جميع الألقاب، لأنه بات يُفكر في إعلان اعتزاله الرسمي، لكنه أكد أن هناك ثلاثة مُلاكمين يعتبرهم الأفضل خلال مسيرته الاحترافية، وهم: تيرينس كروفورد، كانيلو ألفاريز، وشاكور ستيفنسون، لأنهم استطاعوا شق طريقهم في رياضة "الفن النبيل" بصعوبة بالغة.

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وكان أوسيك، قد تخلى عن ألقابه من المجلس العالمي للملاكمة، رابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للمُلاكمة، حيث من المتوقع أن يخوض نزالاً أخيراً في مسيرته الاحترافية، التي لم يتجرع فيها نهائياً مرارة الهزيمة في أي نزال، ويتفرغ بعدها إلى الصالة الرياضية، التي عمل عليها خلال السنوات الماضية، لأنه يرغب في أن يصبح مدرباً للمواهب الشابة، التي تطمح لأن تدخل عالم الاحتراف في رياضة "الفن النبيل"، بالإضافة إلى استضافة المعسكرات الخاصة بنجوم اللعبة، وبخاصة البريطاني أنطوني جوشوا، الذي يُشرف على تدريبه بشكل شخصي.