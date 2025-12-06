أوسيك يفاجئ الجميع: أريد مساعدة جوشوا على هزيمة فيوري

- الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك يدعم البريطاني أنطوني جوشوا في سعيه لمواجهة تايسون فيوري، بهدف تحديد أفضل ملاكم في الوزن الثقيل بتاريخ المملكة المتحدة. - جوشوا ينضم إلى معسكر أوسيك التدريبي استعداداً لمواجهة جيك بول في ديسمبر، حيث يُعتبر الفوز مفتاحاً لإجبار فيوري على العودة من الاعتزال وخوض "نزال القرن". - أوسيك يؤكد دعمه لجوشوا من خلال تقديم لمسات خاصة في التدريب، مع التركيز على تحسين مهاراته وتطوير استراتيجياته للفوز على فيوري.

فاجأ بطل الوزن الثقيل بلا منازع، الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك (38 عاماً)، الجميع، عندما أكد دعمه الكبير للبريطاني، أنطوني جوشوا، الذي يريد خوض نزال ضد مواطنه تايسون فيوري، من أجل حسم الجدل الدائر حول هوية أفضل ملاكم في الوزن الثقيل بتاريخ المملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، السبت، أن أنطوني جوشوا انضم رسمياً إلى معسكر أولكسندر أوسيك التدريبي، لأنه يستعد لخوض نزال ضد الأميركي جيك بول، في 19 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفي حال استطاع الفوز، سيكون ذلك مفتاح جعل تايسون فيوري مُجبراً على العودة من اعتزاله، حتى يخوض "نزال القرن" في القادم، ويحسم هوية الأفضل في تاريخ المملكة المتحدة.

وقال أولكسندر أوسيك: "سأساعد جوشوا في حال وافق تايسون فيوري على خوض نزال ضده، وسأحرص على الوجود معه في الحلبة، وبالتالي سنكون اثنان ضد واحد، لأنني أحب أنطوني كثيراً، بسبب قدرته على استيعاب ما يخضع له، لأنه ذكي وصاحب قلب كبير، ويعشق الملاكمة، لكنني أريد أن أضيف له بعض اللمسات الخاصة بي".

وختم أوسيك حديثه: "لا أفرض أسلوبي على أي مُلاكم، بل على العكس تماماً، أحاول تحسين جودة أي رياضي يزورني في مركز التدريب الخاص بي. طريقة لعبي مختلفة عن جوشوا، لأنّني أعسر، وهو لا يتحرك مثلي في الحلبات، لكنني سأحرص على منحه العديد من الأشياء الخاصة، كي ينمو ويتطور، وسنضع خطة تجعله يحسم النزال ضد فيوري، الذي ينتظر الجميع عودته وموافقته على هذا الأمر".