أوسيك يرفض مواجهة إيتوما ويُحدد موعد عودته

- رفض أولكسندر أوسيك مواجهة موسى إيتوما، مؤكداً أنه لا يرغب في مواجهة الشبان، رغم أن إيتوما حقق 13 فوزاً، منها 11 بالضربة القاضية. - أوسيك يخطط للعودة إلى الحلبات العام المقبل بعد تعافيه من إصابة الظهر، ويعتزم القتال حتى سن 41 قبل التوجه لبناء أكاديمية رياضية. - تصريحات أوسيك حسمت الشائعات حول مواجهته لإيتوما، مشيراً إلى أن المفاوضات جارية لمواجهات مستقبلية دون تحديد الخصوم.

رفض بطل العالم في الوزن الثقيل بلا منازع المُلاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك (38 عاماً)، مواجهة منافسه البريطاني موسى إيتوما، لكنه كشف عن موعد عودته مرة أخرى إلى الحلبات، التي غاب عنها منذ فوزه على دانيال دوبوا بالضربة القاضية في شهر يوليو/تموز الماضي خلال النزال الذي أقيم على ملعب ويمبلي.

وأكد أولكسندر أوسيك في حديثه مع شبكة سكاي سبورتس البريطانية، أمس الأحد، أنه يفكر في خوض المزيد من المواجهات ليضع حداً للشائعات التي انتشرت خلال الفترة الماضية بشأن رغبته في لعب نزال واحد قبل إعلان اعتزاله رسمياً، مضيفاً: "سأقاتل حتى أبلغ 41 عاماً، وبعدها سأتجه إلى بناء أكاديمية رياضية، وسأتدرب فيها وأدرب الآخرين، لكن غيابي هذه الفترة يعود إلى إصابتي في الظهر، وهو السبب الوحيد لتأجيل اللقاء ضد جوزيف باركر".

وتابع أوسيك: "سأعود إلى الحلبات في العام المقبل، لكنني لا أريد مواجهة موسى إيتوما، الذي يبلغ من العمر 20 عاماً، لأنني لا أقابل الشبان وأضربهم، لكن المؤكد بالنسبة لي عدم قدرتي على تحديد من سألعب ضده، رغم أن المفاوضات جارية منذ الآن، ولا أريد الكذب وأذكر أحد الأسماء، إلا أن المؤكد بالنسبة لي هو أنني أرفض خوض نزال ضد البريطاني الصغير، ولن أضعه في قائمة أهدافي نهائياً".

وختمت الشبكة تقريرها بأن تصريحات بطل العالم في الوزن الثقيل بلا منازع الأوكراني أولكسندر أوسيك حسمت بشكل قاطع أي أخبار حول احتمال خوضه نزالاً ضد موسى إيتوما، الذي يخطف الأنظار إليه في منافسات الوزن الثقيل رغم صغر سنه (20 عاماً)، بعدما حقق 13 فوزاً، منها 11 بالضربة القاضية، أبرزها تمكنه من إنهاء نزال أمام منافسه ديليان وايت خلال دقيقتين فقط، في شهر أغسطس/ آب الماضي.