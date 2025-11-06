أوسيك يرفض الاعتزال ويُحدد الموعد وأهدافه في الملاكمة

رفض بطل العالم في الوزن الثقيل بلا منازع، الأوكراني أولكسندر أوسيك (38 عاماً)، الدعوات والنصائح، التي تلقاها من كبار أساطير رياضة "الفن النبيل"، بالإضافة إلى النقاد، من أجل إعلان اعتزاله المُلاكمة، وهو في قمة مستواه، بعدما أكد أنه يخطط لخوض نزالين قادمين، وبعدهما ينهي مسيرته الحافلة نهائياً.

وقال أولكسندر أوسيك، في تصريحاته، التي نقلتها شبكة سكاي سبورتس البريطانية، أمس الأربعاء، إنه كان يُخطط لإنهاء مسيرته الاحترافية في عام 2026، لكنه تراجع عن هذه الفكرة نهائياً، لأنه يُخطط للاستمرار في تقديم المتعة لجماهيره ومحبيه، حتى يبلغ من العمر 41 عاماً، إلا أن حديثه لم يعجب صديقه المقرب ومروجه السابق، أليكس كراسيوك، الذي دعاه بشكل علني إلى الاعتزال فوراً.

وأكد أوسيك أن مسيرته لا تزال مستمرة لبضع سنوات في عالم الملاكمة، لكنه يخطط الآن لخوض مواجهتين فقط، خلال العامين المقبلين، وبعدها يعتزل وهو في قمة المجد، وسيعمل على بناء أكاديمية رياضية خاصة، يشرف فيها على تدريب المواهب الشابة، التي تهوى رياضة "الفن النبيل"، وسيتفرغ لها بشكل كامل، لأنه يريد الابتعاد عن دائرة الأضواء بعد نهاية مسيرته، وهو أمر جعله محط الانتقادات، خاصة من صديقه أليكس كراسيوك.

واعتبر كراسيوك، في حديثه مع الشبكة البريطانية، أن أوسيك عليه الاعتزال فوراً، لأن الرحيل مبكراً أفضل من التأخر والندم على كل شيء، خاصة أن الأوكراني يمتلك سجلاً ذهبياً لا يمكن لأحد أن يمسه، بعدما استطاع تحقيق الانتصارات في جميع المواجهات التي خاضها، ولم يتجرع مرارة الهزيمة بالضربة القاضية، ولعب في فئتين للوزن برياضة "الفن النبيل"، وتغلّب على أبرز منافسيه، ولم تعد هناك جدوى من الاستمرار، وعليه التفكير بمستقبله، واستثمار الأموال الضخمة التي جمعها.