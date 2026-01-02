أوسيك يرفض اعتزال المُلاكمة: أريد مواجهة وايلدر

- يرفض أولكسندر أوسيك اعتزال الملاكمة حالياً، ويخطط للاستمرار لعام آخر على الأقل، مع التركيز على مواجهة ديونتاي وايلدر بعد غيابه عن الحلبات منذ يوليو الماضي. - أوسيك يخطط لخوض نزالين أو ثلاثة قبل بلوغه سن الأربعين، مع التركيز على مواجهة وايلدر، رغم الانتقادات لمواجهته ملاكماً يبلغ من العمر 40 عاماً. - يعتزم أوسيك التوجه إلى عالم التدريب بعد اعتزاله، حيث أسس نادياً لتطوير مواهب الملاكمة، ويهدف إلى صقلها قبل الاحتراف الرسمي.

يرفض بطل الوزن الثقيل بلا منازع، الأوكراني أولكسندر أوسيك (38 عاماً)، فكرة اعتزال المُلاكمة حالياً، بعدما أكد نيته الاستمرار لمدة عام على الأقل، ومواجهة منافسيه، عقب غيابه عن الحلبات، منذ شهر يوليو/ تموز الماضي.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الجمعة، أن أوسيك لم يظهر أي نية للدفاع عن أحد أحزمته في الملاكمة، لأنه أراد أخذ قسط من الراحة لأشهر عدّة، لكنّه يرغب الآن في مواجهة بطل العالم السابق، ديونتاي وايلدر، بعدما دخل في مفاوضات جادة، من أجل إقامة النزال بينهما هذا العام، رغم الانتقادات التي وُجهت للأوكراني، الذي يريد اللعب ضد مُلاكم يبلغ من العمر 40 عاماً.

وأوضحت الصحيفة أن أوسيك وضع خطة بالفعل، قبل إعلان اعتزاله رياضة المُلاكمة نهائياً، من خلال ترتيب خوض نزالين أو ثلاثة، قبل بلوغه سن الأربعين عاماً، إذ سيتجه إلى عالم التدريب، بعدما قام بتأسيس نادٍ خاص، يهدف إلى الإشراف على مواهب رياضة "الفن النبيل"، لصقلها جيّداً، قبل الاحتراف الرسمي.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى تصريحات أوسيك، التي قال فيها: "هدفي في عام 2026 سيكون العمل على مواجهة ديونتاي وايلدر، وتواصلت مع فريقه، كي يجري التحضير لهذا النزال، الذي تترقبه الجماهير الرياضية، وبعدها سأبحث جيداً عن منافس آخر، لأنني بالفعل أريد خوض نزالين أو ثلاثة، ثم إعلان اعتزالي هذه الرياضة، والتوجه إلى عالم التدريب في النادي، الذي أسسته قبل أشهر عدّة".