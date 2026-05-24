أوسيك يحتفظ بألقابه العالمية بعد فوزه على فيرهوفن بالضربة القاضية

- نجح أولكسندر أوسيك في الاحتفاظ بألقابه العالمية في الوزن الثقيل بعد فوزه على ريكو فيرهوفن في نزال مثير بالقاهرة، حيث حسم المواجهة قبل ثانية من نهاية الجولة قبل الأخيرة. - رغم تفوق فيرهوفن في معظم الجولات، إلا أن خبرة أوسيك كانت حاسمة في الجولة الأخيرة، حيث أظهرت النتائج تعادلاً (95-95) قبل أن يسقط فيرهوفن بالضربة القاضية. - أوسيك أعرب عن استعداده لإعادة النزال، مؤكداً على صعوبة المواجهة واستعداد فيرهوفن الجيد، مما يعكس استعداده للدفاع عن ألقابه مجدداً.

نجح المُلاكم الأوكراني، أولكسندر أوسيك (39 عاماً)، في الاحتفاظ بألقابه العالمية في الوزن الثقيل، بعدما استطاع حسم المواجهة أمام منافسه الهولندي، ريكو فيرهوفن، قبل ثانية واحدة من نهاية الجولة قبل الأخيرة في نزال على لقب المجلس العالمي للملاكمة، الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة، فجر اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، الأحد، أن أولكسندر أوسيك استطاع تفادي إحدى أكبر المفاجآت في تاريخ الملاكمة، بعدما خاض النزال، الذي اعتبرته وسائل الإعلام العالمية غير متكافئ نهائياً ضد الهولندي، ريكو فيرهوفن، الذي يُعد أحد أساطير رياضة الكيك بوكسينغ، وخاض مواجهة واحدة فقط خلال مسيرته في رياضة "الفن النبيل"، قبل 12 عاماً.

وأوضحت أن أوسيك تمكن من التفوق في جولة واحدة فقط من أصل أربع ضد ريكو فيرهوفن، الذي ظهر الأفضل في كيفية تسيير النزال لصالحه، لكن خبرة الأوكراني لعبت دوراً هاماً في كيفية تقديم الأداء الاستثنائي في الجولة الأخيرة، وبخاصة أن النتائج التي كتبها الحكام، أظهرت التعادل بين الطرفين بنتيجة (95-95)، حتى جاءت اللحظة الحاسمة.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن أوسيك استطاع إسقاط منافسه ريكو فيرهوفن بالضربة القاضية، بعدما وجه لكمة مُحكمة بقبضة يده اليمنى إلى أسفل رأس الهولندي، الذي نجح في تجنب العد حتى العشرة، لكنه فشل في إقناع الحكم، الذي تدخل حتى يوقف المواجهة بشكل مباشر، من أجل حمايته، ليتجرّع مرارة الهزيمة، فيما احتفل الأوكراني بالحفاظ على ألقابه بالوزن الثقيل.

وقال أولكسندر أوسيك عقب الفوز: "لقد كان النزال صعباً. ريكو كان مستعداً بشكل جيد، وكنت أعرف ذلك، لكنه كان نزالاً جيداً. إذا كان الأمر بيد المنظمة، فلا مشكلة، أنا جاهز حتى تتم إعادة اللقاء ضده مرة أخرى"، في إشارة واضحة إلى استعداد الأوكراني للدفاع عن ألقابه في الوزن الثقيل أمام الهولندي، الذي كان يُحدث المفاجأة الضخمة، ويلحق أول خسارة بحق بطل العالم بلا منازع.