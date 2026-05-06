أوسيك يتلقى عرضاً لمواجهة مُلاكم مكسيكي بدلاً من فيوري

- تلقى بطل العالم في الوزن الثقيل، أولكسندر أوسيك، عرضاً من الملاكم المكسيكي ديفيد بينافيدز، الذي يسعى لتغيير فئة وزنه لإقناع أوسيك بخوض نزال قبل اعتزاله. - يستعد أوسيك لمواجهة الهولندي ريكو فيرهوفن في مصر، بينما يطمح لخوض ثلاث مواجهات قبل اعتزاله، مع اهتمامه بتطوير المواهب الشابة في مركز تدريباته. - ينتظر بينافيدز موافقة أوسيك لبدء المفاوضات حول الأرباح المالية، رغم رغبة أوسيك في مواجهة البريطاني تايسون فيوري قبل اعتزاله.

حصل بطل العالم في الوزن الثقيل بلا منازع، الأوكراني أولكسندر أوسيك (39 عاماً)، على عرض من قبل المُلاكم المكسيكي، ديفيد بينافيدز، الذي يُريد العمل على تغيير فئة وزنه، من أجل إقناع خصمه بتغيير أفكاره، قبل إعلان اعتزاله رسمياً.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، الثلاثاء، أن أوسيك تلقى العرض الرسمي من قبل ديفيد بينافيدز، الذي يملك سجلاً رائعة في ثلاثة أوزان، بعدما حقق 32 انتصاراً منها 26 بالضربة القاضية، ويريد الآن العمل على إقناع الأوكراني بضرورة خوض النزال القادم، بدلاً من إصرار بطل العالم في الوزن الثقيل، على لقاء غريمه تايسون فيوري.

وأوضحت أن أوسيك يستعد في الوقت الحالي، إلى خوض النزال في العاصمة المصرية، يوم 23 مايو/أيار الجاري، ضد منافسه الهولندي، ريكو فيرهوفن، وهو الأمر الذي دفع المكسيكي إلى تقديم عرض رسمي للأوكراني، حتى يوافق على خوض المواجهة بينهما في أي مكان يتم تحديده بالعالم، قبل أن يقرر صاحب 39 عاماً وضع حدٍّ لمسيرته الاحترافية.

وتابعت أن أوسيك يُريد العمل على خوض ثلاث مواجهات، قبل أن يُعلن اعتزاله المُلاكمة رسمياً، لأنه استطاع خلال السنوات الماضية العمل على إنشاء مركز تدريبات ضخم، يستقبل العديد من الأسماء المعروفة في رياضة "الفن النبيل"، بالإضافة إلى أن الأوكراني يهتم بالمواهب الشابة الصغيرة، حيث يحرص على صقل موهبته، قبل الدخول إلى عالم الاحتراف.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى ديفيد بينافيدز ينتظر موافقة أوسيك، حتى يبدأ العمل على تغيير فئة وزنه، والجلوس على طاولة المفاوضات، حتى يتم حسم مسألة الأرباح المالية بين المكسيكي والأوكراني، لكن كل شيء مرتبط بما يُريده بطل العالم، الذي سبق له التعبير عن رغبته في خوض مواجهة ضد البريطاني تايسون فيوري، قبل إعلان اعتزاله.