أوسيك يتخلى عن أحزمته في الوزن الثقيل ويُعلن عن "رقصة أخيرة"

- أعلن الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك عن تخليه عن ألقابه العالمية في الوزن الثقيل، مشيراً إلى نيته خوض نزال أخير قبل اعتزال الملاكمة، دون الكشف عن هوية الخصم. - أوسيك، الذي لم يتعرض لأي هزيمة في مسيرته، حقق 25 انتصاراً منها 16 بالضربة القاضية، وتوج ببطولات أولمبية وعالمية وأوروبية. - عُرف أوسيك بمواقفه السياسية القوية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تطوع في الجيش وتلقى دعماً من الرئيس زيلينسكي وعمدة كييف فيتالي كليتشكو.

تخلّى الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك (39 عاماً) عن ألقابه العالمية الثلاثة في الوزن الثقيل (دبليو بي ايه ودبليو بي سي وآي بي إف)، في رسالة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام اليوم الجمعة، مشيراً إلى نيته خوض نزالٍ أخيرٍ في مسيرته التي لم يتعرض خلالها لأي هزيمة، من دون الكشف عن هوية الخصم الذي ينوي مواجهته قبل تعليق قفازيه، عقب سنوات من النجاح على الحلبات.

وقال أوسيك: "أود التخلي عن جميع الأحزمة التي أحملها حالياً، سأقوم بتسليمها، لكنني لن اعتزل الرياضة، لأنني ما زلت أنتظر رقصتي الأخيرة، اتخذت هذا القرار لجعل الأحزمة متاحة حتى يتمكن الرجال الذين ينتظرون من ممارسة الملاكمة، أود أن أشكر الجميع، أحترم جميع المنظمات. وأقول إن هناك المزيد في المستقبل، المجد لأوكرانيا".

وخاض أوسيك آخر نزالاته يوم 23 مايو/ أيار الماضي أمام أهرامات الجيزة في مصر، حين كان قاب قوسين أو أدنى من تكبّد هزيمته الأولى على يد الهولندي ريكو فيرهوفن، أسطورة الكيك بوكسينغ، لكنه استطاع بضربة فنية قاضية إسقاط خصمه في الجولة الحادية عشرة، وهو الذي حقق 25 انتصاراً طوال رحلته في عالم الفن النبيل بينها 16 بالضربة القاضية، كما توج بصفته ملاكماً هاوياً بلقبٍ أولمبي وكذلك عالمي وأوروبي في الوزن الثقيل.

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وكانت أبرز نزالات أوسيك في السنوات الأخيرة تفوقه على البريطاني تايسون فيوري وأنتوني جوشوا ودانيال دوبوا، مع العلم أن الملاكم الأوكراني كانت له أراء سياسية قوية منذ الغزو الروسي لبلاده عام 2022، حين تطوع في الجيش في بداية الحرب، وحاول خلال كلّ تلك الفترة إبقاء صوته عالياً في هذه القضية، حيث تلقى دعماً من الرئيس فولوديمير زيلينسكي وعمدة العاصمة فيتالي كليتشكو، بطل العالم السابق في الوزن الثقيل.