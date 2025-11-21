أوسيك يتخلى عن أحد أحزمته وخصمه يصف الحدث بـ"الغريب"

- قرر الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك التخلي عن حزام منظمة الملاكمة العالمية، مما أثار دهشة البريطاني فابيو واردلي الذي كان يستعد لمواجهته في بداية العام القادم. - وصف واردلي قرار أوسيك بـ"الغريب"، معبراً عن رغبته في مواجهة أنطوني جوشوا بعد ترقيته من المنظمة، مستغلاً مسيرته الخالية من الهزائم. - أشار واردلي إلى التغيرات في سلوك الملاكمين، حيث يتجه البعض للاحتراف في رياضات أخرى أو يأخذون فترات استراحة طويلة قبل العودة للحلبات.

قرر بطل الوزن الثقيل بلا منازع، المُلاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك (38 عاماً)، التخلي عن حزام منظمة الملاكمة العالمية، بعدما رفض مواجهة البريطاني فابيو واردلي، في بداية العام القادم، الأمر الذي دفع الأخير إلى وصف ما حدث بـ"الغريب"، مشيراً إلى أنه يواصل التحضير حتى يخوض نزاله القادم.

وقال فابيو واردلي (30 عاماً)، في حديثه مع شبكة سكاي سبورتس البريطانية، أمس الخميس: "قيام أوسيك بالتخلي عن لقب منظمة الملاكمة العالمية للوزن الثقيل بدلاً من الدفاع عن حزامه أمر غريب للغاية، وسيكون من دواعي سروري تمكني من مواجهة أنطوني جوشوا في بداية العام القادم، بعدما حصلت على الترقية من المنظمة، نظراً إلى مسيرتي الخالية من الهزائم في هذا الوزن، والآن أريد استغلال فرصتي بشكل كامل".

وتابع فابيو واردلي: "لم أفهم قرار أوسيك الغريب، وما يريده الأوكراني، الذي رفض مواجهتي، رغم أنه تحدث في وقت سابق عن رفضه اعتزال الملاكمة، لكن يدرس خوض مواجهتين فقط، لكن من الواضح جلياً للجميع، أننا نشهد الكثير من التغيّرات في سلوك الملاكمين، وما يفعلونه في مسيرتهم المهنية، لأننا نتابع قيام بعضهم بالتوجه نحو الاحتراف في رياضات أخرى، بينما يقوم الآخرون بأخذ فترات استراحة طويلة، وبعدها يعودون إلى الحلبات".

وختم فابيو واردلي حديثه: "لقد كان قرار أوسيك غريباً بالنسبة لي، لأنني ظننت أن المنظمة العالمية للملاكمة سمحت له بأخذ فترة استراحة قصيرة، بسبب خوضه العديد من المواجهات في الفترة الماضية، لكنه فاجأ الجميع بعدما قرر ترك حزامه، الذي فاز به عن استحقاق وجدارة، لا أدري ما يفكر فيه الأوكراني، وهل أصبح مستعداً للتخلي عن ألقابه، لأنه لا يريد اللعب ضد منافسيه، أم أن هناك مشاريع يعمل عليها ولا أحد يعرف عنها شيئاً".