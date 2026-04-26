أوسيك يتحكم بمصير "نزال القرن" بين جوشوا وفيوري

- أولكسندر أوسيك، بطل العالم في الوزن الثقيل، يتحكم بمصير نزال "القرن" بين أنطوني جوشوا وتايسون فيوري، حيث يشرف على تدريب جوشوا وتنظيم عودته إلى الحلبات بعد غيابه بسبب حادث سير. - يسعى أوسيك لإعداد خطة محكمة لإعادة جوشوا إلى المنافسة، بما في ذلك مواجهة تحضيرية في يوليو، لضمان جاهزيته لنزال "القرن" في نوفمبر، بعد اتفاق مكتوب مع فيوري. - يلعب أوسيك دوراً محورياً في المفاوضات مع فيوري، ويهدف إلى تجهيز جوشوا بشكل مثالي لمواجهة قوية، لتحديد هوية أفضل ملاكم في الوزن الثقيل بتاريخ المملكة المتحدة.

أصبح بطل العالم في الوزن الثقيل بلا منازع، الأوكراني أولكسندر أوسيك (39 عاماً)، يتحكم بمصير نزال "القرن"، الذي يستعد فيه الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا إلى قبول تحدي مواطنه تايسون فيوري، من أجل حسم هوية الملاكم الأفضل في الوزن الثقيل بتاريخ المملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، السبت، أن أولكسندر أوسيك يُعد المتحكم الأول والأخير بمصير إقامة نزال "القرن"، الذي من المُمكن إقامته في ملعب توتنهام بالعاصمة البريطانية لندن، لأن بطل العالم في الوزن الثقيل بلا منازع، هو المسؤول عن تدريب أنطوني جوشوا، وتنظيم عودته مرة أخرى إلى الحلبات، بعد غيابه منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، عقب نجاته من حادث السير المميت في نيجيريا.

وأوضحت أن أولكسندر أوسيك يريد وضع خطة محكمة، من أجل إعادة أنطوني جوشوا إلى الحلبات، بعدما أصبح مشرفاً على تدريبات الملاكم البريطاني، الذي يخضع في الفترة الحالية لإعادة تأهيل كامل، بعدما انتهى من فترة علاجه الطبيعي من الإصابات القوية، التي تعرض لها في كتفه الأيمن، نتيجة الحادث الخطير في نيجيريا بنهاية العام الماضي.

وتابعت أن أولكسندر أوسيك يريد من جوشوا خوض مواجهة تحضيرية في شهر يوليو/تموز المقبل، بعد حصوله على اتفاق مكتوب مع مواطنه تايسون فيوري، من أجل إقامة نزال "القرن" في موعده بشهر نوفمبر المقبل، لأن بطل العالم في الوزن الثقيل توعد في وقت سابق، بأنه وضع مركز التدريبات الخاص به تحت خدمات الملاكم البريطاني، حتى يراه وهو يهزم فيوري بالضربة القاضية.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن أولكسندر أوسيك لعب دوراً كبيراً في وصول المفاوضات مع فيوري إلى مراحلها النهائية، لكنه يعمل الآن على جعل جوشوا يستعد بشكل جيد للغاية، بعدما فرض عليه خوض مواجهة تحضيرية، حتى يستطيع معرفة حالة جسده، من خلال خوض نزال ضد منافس قوي، قبل أن يدخل نزال "القرن"، الذي انتظرته جماهير رياضة "الفن النبيل" لمدة عشر سنوات، لأن الجميع يُريد معرفة هوية أفضل ملاكم في الوزن الثقيل بتاريخ المملكة المتحدة.