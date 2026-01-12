أوسيك: هذا أعظم مُلاكم في تاريخ الوزن الثقيل

- أكد أولكسندر أوسيك أن محمد علي هو أعظم ملاكم في تاريخ الوزن الثقيل، مشيرًا إلى أن إنجازاته وشخصيته الفريدة لا يمكن مقارنتها بأي ملاكم آخر، مهما كانت إنجازاتهم في الحلبات. - أوسيك يعتبر حقبة الثمانينيات الأفضل في تاريخ الوزن الثقيل، حيث برزت أسماء مثل مايك تايسون ولينوكس لويس، لكنه يضيف تايسون فيوري الذي تفوق عليه مرتين في 2024. - رغم أن أوسيك لم يخسر أي مواجهة وحقق 24 فوزًا، إلا أنه يعترف بأنه لا يمكنه الوصول إلى مستوى محمد علي، الذي يعتبره فريدًا ومذهلًا بلا مثيل.

كشف بطل العالم في الوزن الثقيل بلا منازع الأوكراني أولكسندر أوسيك (38 عاماً)، هوية أفضل مُلاكم في تاريخ الوزن الثقيل برياضة "الفن النبيل"، بعدما أعلن غريمه البريطاني تايسون فيوري عودته مرة أخرى إلى الحلبات، بعد عام على قراره الشهير في شهر يناير/كانون الثاني 2025، بوضع حدٍّ لمسيرته الاحترافية.

وأكد أولكسندر أوسيك في حديثه مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، الأحد، أن جيله من المُلاكمين لا يمكن الحكم عليهم في الوقت الحالي، بل على الجماهير الرياضية انتظار عدة سنوات حتى يعتزل الجميع، وبعدها سيبدأ عمل وسائل الإعلام العالمية في وضع المقارنات والاستبيانات من أجل حسم الجدل الدائر حول هوية أفضل مُلاكم في تاريخ الوزن الثقيل خلال القرن الحالي، إلا أنه أشار لاسم وحيد لا يمكن لأحد أن يصل إلى مستواه نهائياً.

وقال أوسيك: "بالنسبة لي، فإن حقبة الثمانينيات من القرن الماضي هي الأفضل بلا منازع في تاريخ الوزن الثقيل، لأن العديد من الأسماء ظهرت وتألقت وأثبتت نفسها، مثل مايك تايسون، لينوكس لويس، جورج فورمان، وأضيف إليهم تايسون فيوري، الذي استطعت التفوق عليه في مناسبتين متتاليتين في عام 2024، إلا أن الشخص الوحيد الذي لا يُمكن لأحد أن يقترب إليه نهائياً ويتجرأ على مقارنته بأي مُلاكم آخر هو محمد علي".

وتابع: "محمد علي أعظم مُلاكم في تاريخ الوزن الثقيل بالمُلاكمة، ولا أحد يُمكن أن يقترب منه مهما فعل في هذه الرياضة، لأنه سيطر على كل شيء داخل الحلبات، والجميع شاهد شخصيته الفريدة والمميزة في حياته اليومية، ولا يمكن نسيان روح الدعابة لديه، وموهبته الفطرية وإنجازاته التاريخية، التي لا يمكن لأي مُلاكم في الوقت الحالي أو في المستقبل الاقتراب منها. محمد علي فريد ومذهل ولا مثيل له نهائياً".

وختم الأوكراني أولكسندر أوسيك حديثه بالقول: "سمعت البعض يقارنونني بمحمد علي لأنني لم أخسر أي مواجهة في مسيرتي الاحترافية، وحققت 24 فوزاً، منها 14 انتصاراً بالضربة القاضية، لكن مهما فعلت فلن أستطيع أن أصل إلى أبسط ما فعله الأسطورة في هذه الرياضة، رغم أن الكثير من وسائل الإعلام تشبه حركاتي وأسلوب لعبي بالراحل، لكن هذا يبقى مجرد تشبيه، لأننا نتحدث عن الأعظم في تاريخ الوزن الثقيل".