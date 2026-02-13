أوسيك مهدد بخسارة لقبه بسبب ملاكم ألماني

- يواجه أولكسندر أوسيك تهديدًا بفقدان أحد ألقابه بسبب قرار المجلس العالمي للملاكمة، الذي يفرض عليه مواجهة الألماني أجيت كاباييل. - أوسيك، الذي اختار التنازل عن لقب منظمة الملاكمة العالمية في نوفمبر الماضي، يخطط لخوض نزالات ضد ديونتاي وايلدر، وآندي رويز جونيور، وريكو فيرهوفن، مع شرط إضافي لمواجهة كاباييل. - المجلس العالمي للملاكمة منح أوسيك فرصة اختيار توقيت النزال ضد كاباييل، مما يجبره على خوض أربعة نزالات هذا العام قبل اعتزاله في سن 41.

أصبح بطل العالم بلا منازع، الأوكراني أولكسندر أوسيك (39 عاماً)، تحت تهديد خسارة أحد ألقابه، بسبب قرار من المجلس العالمي للملاكمة، الذي وضع شرطاً يُجبر أحد أساطير رياضة "الفن النبيل"، على خوض نزال ضد الألماني أجيت كاباييل. وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أمس الخميس، أن أوسيك استطاع الفوز على دانييل دوبوا للمرة الثانية في شهر يوليو الماضي، لكن الأوكراني اختار التنازل عن لقب منظمة الملاكمة العالمية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدلاً من خوض نزال ضد البريطاني، فابيو برادلي، لأن صاحب 39 عاماً أراد الحصول على فترة استراحة، من أجل استعادة لياقته البدنية.

وتابعت الصحيفة أن أوسيك يريد خوض عدة مواجهات في العام الحالي، ضد كل من: ديونتاي وايلدر، وآندي رويز جونيور، وريكو فيرهوفن، حتى يدافع عن ثلاثة ألقاب لديه، لكن المجلس العالمي للمُلاكمة وافق على خيارات الأوكراني، مع وضع شرط إضافي بضرورة خوض نزال ضد الألماني أجيت كاباييل، الذي يحمل اللقب من شهر فبراير/شباط الماضي.

وأوضحت أن المجلس العالمي للمُلاكمة، منح أوسيك الفرصة للدفاع عن لقبه، من خلال اختيار وقت خوض النزال ضد الألماني خلال العام الحالي، وبخاصة أن الأوكراني وجه طلباً مباشراً بأن لديه ثلاث مواجهات مهمة، لأنه يحرص على الدفاع عن ألقابه الأخرى، ما يعني أن صاحب 38 عاماً، سيجد نفسه مُضطراً إلى خوض أربعة نزالات هذا العام.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن الملاكم الألماني، أجيت كاباييل، سيخوض نزالاً في بلاده خلال شهر مايو/أيار القادم، حتى يستعد بشكل جيد للمواجهة ضد الأوكراني أولكسندر أوسيك، الذي صرح في وقت سابق من العام الجاري، بأن هدفه خوض عدة نزالات، قبل أن يصل إلى سن 41 عاماً، ويعلن اعتزاله نهائياً.