أوسيك: لا أحد يُجبرني على خوض نزال في المُلاكمة

أكد بطل العالم في الوزن الثقيل في الملاكمة بلا منازع، الأوكراني أولكسندر أوسيك (39 عاماً)، حُريته في اختيار منافسيه الآن، بعدما تخلص من الضغط الكبير، الذي كان يعاني منه في بداية مسيرته الاحترافية برياضة "الفن النبيل"، لأنه كان مُجبراً على خوض النزالات، لعدم قدرته على رفضها.

وقال أولكسندر أوسيك في حديثه، الذي نقلته صحيفة ذا صن البريطانية: "قبل عدة سنوات، كنت أجد نفسي أفعل أشياء لا أريدها نهائياً، لكن الآن لم يعد أحد في العالم قادراً على إجباري على خوض أي نزال في الملاكمة، والآن أفعل ما أحتاج إليه فقط"، في إشارة واضحة إلى قدرة الأوكراني خلال العامين الماضيين، على تحقيق الأرباح المالية الضخمة، بعدما فشل بذلك في بداية مسيرته الاحترافية، بسبب إجباره على خوض المواجهات ضد مُلاكمين مغمورين.

وتابع أوسيك: "الجميع يتحدث عن المواجهة ضد الهولندي ريكو فيرهوفن، لكنني لا أشعر نهائياً بالضغط الآن، وبخاصة أنني أعتبرها مجرد مباراة عابرة في مسيرتي، رغم أنها نوع مختلف من التحدي، لكوني سألعب ضد بطل العالم السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، وأعتبره خصماً خطيراً وشخصاً يتمتع بشخصية رائعة ولديه الخبرة، التي تجعله لائقاً حتى يلعب ضدي في شهر مايو/ أيار المقبل".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن تصريحات الأوكراني أولكسندر أوسيك جاءت بعد الانتقادات الحادة التي تعرّض لها من قبل أسماء كبيرة في عالم المُلاكمة، لكونه اختار الدفاع عن لقب مجلس الملاكمة العالمي أمام الهولندي ريكو فيرهوفن، الذي لا يتمتع بخبرة كافية في رياضة الفن "النبيل"، لأنه لم يخض سوى نزال واحد فقط خلال السنوات الماضية.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن الهولندي ريكو فيرهوفن، الذي يبلغ من العمر 37 عاماً، سبق أن خضع لتدريبات على يد المُلاكم البريطاني، تايسون فيوري، وخاض نزالاً واحداً فقط في رياضة "الفن النبيل" عام 2014، وحقق فيه الانتصار حينها بالضربة القاضية، لكنه الآن سيواجه أولكسندر أوسيك، الذي يُعد أحد أساطير هذه اللعبة.