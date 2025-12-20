أوسيك ضد مايك تايسون.. هل يقام النزال المُرعب؟

- يخطط أولكسندر أوسيك لخوض نزالين فقط قبل اعتزاله، الأول في عام 2026 ضد ديونتاي وايلدر، والثاني في العام التالي، مع استمرار المحادثات بين الطرفين دون حسم. - تلقى أوسيك عرضاً من مايك تايسون لخوض نزال استعراضي في الولايات المتحدة عام 2026، مما يعد بمواجهة مثيرة لمحبي الملاكمة. - أوسيك أصبح هدفاً لأساطير الملاكمة للمواجهات الاستعراضية، التي تجذب الشركات لرعايتها لتحقيق أرباح، كما حدث مع تايسون في نزال سابق بُثَّ على نتفليكس.

تترقب الجماهير الرياضية معرفة المنافس المقبل لبطل الوزن الثقيل بلا منازع، الأوكراني أولكسندر أوسيك (38 عاماً)، الذي أعلن نيته خوض نزالين فقط، إذ سيكون الأول في عام 2026، والثاني في العام الذي سيليه، وبعدها سيضع حداً لمسيرته الاحترافية.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أمس الجمعة، أن أوسيك يريد خوض نزاله الأول في عام 2026، ضد الأميركي ديونتاي وايلدر (40 عاماً)، الذي تجرع مرارة الهزيمة في أربع مناسبات من أصل ست مواجهات لعبها، لكنه يطمح الآن إلى اللعب ضد بطل العالم في الوزن الثقيل بلا منازع، إلا أن المحادثات بين الطرفين لم تحسم الأمور حتى الآن.

وأوضحت أن أوسيك تلقى عرضاً مفاجئاً للغاية، من قِبل أسطورة الملاكمة الأميركي، مايك تايسون، الذي يريد خوض نزال استعراضي ضد الأوكراني في الولايات المتحدة خلال عام 2026، ما يعني أن الجماهير المحبة لرياضة "الفن النبيل" ستكون على موعد مع مواجهة مرعبة للغاية، خصوصاً أن الرجلين يتسمان بالعنف في توجيه الضربات، رغم تقدم تايسون في العمر.

وختمت الصحيفة البريطانية تقريرها بأن أوسيك بات مطلباً أساسياً لعدد من أساطير المُلاكمة، الذين يبحثون عن خوض المواجهات الاستعراضية، التي تحرص الشركات على رعايتها، من أجل تحقيق الأرباح المالية، وهو ما حدث مع مايك تايسون، عندما لعب ضد مواطنه جيك بول، ونال الأموال، رغم خسارته في النزال الاستعراضي الذي بُثَّ على منصة نتفليكس، وشاهده ما يقرب من 60 مليون شخص، بالإضافة إلى من حضر في المدرجات.