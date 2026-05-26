أوسيك... بطل الوزن الثقيل بلا منازع في الملاكمة برتبة مليونير

- بدأ أولكسندر أوسيك مسيرته في الملاكمة بعد نجاحه في كرة القدم، وحقق شهرة واسعة بفوزه بالميدالية الذهبية في أولمبياد لندن، مما فتح له أبواب الاحتراف في الملاكمة البريطانية. - في عام 2018، أصبح أوسيك أول ملاكم يوحد أربعة أحزمة في فئة الوسط، وانتقل لاحقًا إلى الوزن الثقيل، حيث هزم أنطوني جوشوا مرتين، وحقق انتصارًا تاريخيًا على تايسون فيوري في 2024. - قدرت ثروة أوسيك بـ140 مليون دولار، بفضل مواجهاته الملحمية ضد عمالقة الملاكمة مثل جوشوا وفوري، بالإضافة إلى فوزه على ريكو فيرهوفن في القاهرة.

لم تكن رياضة المُلاكمة خيار النجم الأوكراني، أولكسندر أوسيك (39 عاماً)، الذي اهتم بكرة القدم كثيراً، عندما بدأ رحلته فيها في شوارع مدينته سيمفيروبول، لكنه اقتنع بأن رياضة "الفن النبيل" ستمكنه من كتابة حكايته الكاملة، وفق ما ذكرته شبكة "إي إس بي إن" الأميركية، الأحد.

واستطاعت جماهير رياضة المُلاكمة معرفة اسم أوسيك في دورة الألعاب الأولمبية، التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن، بعدما نجح في حصد الميدالية الذهبية، الأمر الذي جعله يبدأ عصراً جديداً في الملاكمة البريطانية، ما مكنه من دخول عالم الاحتراف بعدها بخطوات ثابتة وواثقة، وبخاصة أنه حقق ما عجز عنه الجميع.

ونجح أوسيك عام 2018 في توحيد أربعة أحزمة في فئة الوسط، ما جعله أول ملاكم يفعلها في هذا الوزن بتاريخ رياضة "الفن النبيل"، لكنه فاجأ الجميع في عام 2019، عندما قرر الانتقال إلى الوزن الثقيل، وخطف انتصاراً مثيراً للغاية على البريطاني العملاق، أنطوني جوشوا، في عام 2021، وكرر الأمر أمام الخصم نفسه في عام 2022، ليبدأ الأوكراني بكتابة تاريخه برياضة "الفن النبيل".

وفي عام 2024، دخل أوسيك تاريخ الوزن الثقيل في رياضة الملاكمة للمرة الأولى منذ عام 1999، عندما استطاع التفوق على العملاق البريطاني الآخر، وهو تايسون فيوري، الأمر الذي جعل الأوكراني بطل العالم بلا منازع، بعدما امتلك جميع الأحزمة، ليصبح بذلك صاحب الـ39 عاماً مليونيراً، نتيجة حصده الكثير من الأموال.

وأكدت الشبكة الأميركية، أن أوسيك حصل على 45 مليون دولار أميركي، عقب خوضه المواجهة الأولى في شهر مايو/أيار عام 2025 ضد تايسون فيوري، لكن الأوكراني دخل إلى عالم الملايين في عام 2013، واستطاع خلال سنوات رفع قيمة ثروته المالية، بسبب قدرته على خوض المواجهات ضد مشاهير رياضة "الفن النبيل".

وختمت الشبكة تقريرها بالإشارة إلى أن ثروة أولكسندر أوسيك تقدر بنحو 140 مليون دولار أميركي، وهي نتاج مواجهاته الملحمية ضد عمالقة الوزن الثقيل في رياضة الملاكمة، أبرزهم أنطوني جوشوا، تايسون فيوري وتايسون فيوري، بالإضافة إلى بطل رياضة الكيك بوكسينغ، الهولندي ريكو فيرهوفن، الذي تجرع مرارة الهزيمة على يد الأوكراني بالضربة القاضية، في النزال الذي أقيم بينهما بالعاصمة المصرية القاهرة.