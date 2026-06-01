أوسيك أمام أسبوع حاسم.. خسارة لقب أو إيجاد مُنافس

لندن

01 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 12:51 (توقيت القدس)
أوسيك يحتفل بعد فوزه على فيرهوفن في القاهرة، 23 مايو 2026 (خالد دسوقي/فرانس برس)
- الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك يواجه تحديًا كبيرًا بعد فوزه على ريكو فيرهوفن في القاهرة، حيث يتعين عليه إيجاد منافس جديد خلال أسبوع أو التخلي عن أحد ألقابه الثلاثة في الوزن الثقيل.

- أوسيك، البالغ من العمر 39 عامًا، يبحث عن استراحة لاستعادة توازنه قبل التحضير لنزاله القادم، مما يجعل إيجاد منافس في هذا الوقت القصير أمرًا صعبًا.

- الألماني أجيت كابايل يُعتبر المرشح الأبرز لمواجهة أوسيك، وقد يتم تحديد النزال بينهما لاحقًا هذا العام، مما قد يجنب أوسيك نزال إعادة ضد فيرهوفن.

حصل بطل الوزن الثقيل بلا منازع، الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك (39 عاماً)، على أسبوع فقط لا غير، من أجل العمل على إيجاد منافسه إلزامي أو التخلي عن أحد ألقابه الثلاثة في العالم للوزن الثقيل، رغم أنه نجح في تحقيق انتصار صعب للغاية في المواجهة التي خاضها ضد الهولندي ريكو فيرهوفن، يوم 23 مايو/أيار الجاري في العاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أمس الأحد، أن أولكسندر أوسيك نجح في تحقيق انتصار على ريكو فيرهوفن بالضربة القاضية، قبل نهاية الجولة الأخيرة بعدة ثوانٍ، لكن الملاكم الأوكراني لديه فرصة لمدة أسبوع واحد فقط، من خلال إيجاد منافس في الوزن الثقيل أو التخلي على أحد ألقابه الثلاثة، بحسب قوانين المجلس العالمي للملاكمة.

وتابعت أن العمل على إيجاد منافس خلال أسبوع أمر صعب للغاية، الأمر الذي يعني قيام أوسيك بالتنازل عن أحد ألقابه، وبخاصة أن صاحب الـ39 عاماً يبحث عن استراحة، حتى يلتقط أنفاسه ويدخل بعدها في معسكر للتحضير لخوض نزاله القادم، ما يعني أن بطل العالم بلا منازع بحاجة لأكثر من 15 يوماً، حتى يستعيد توازنه.

وأردفت أن أوسيك لن يسمح لأحد بالاقتراب من أي لقب حققه خلال مسيرته الاحترافية، ويعلم جيداً رغبة الألماني أجيت كابايل، بخوض نزال ضده، لذلك لن يمانع الأوكراني نهائياً في الجلوس إلى طاولة المفاوضات وحسمها سريعاً خلال هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يتم تحديد المواجهة بينهما في وقت لاحق من العام الجاري.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن أجيت كابايل، يُعد المرشح الأبرز لخوض نزال ضد أوسيك، وفي حال تنازل الأوكراني عن أحد ألقابه للألماني أجيت كابايل، فإن هذا يعني حكماً قيام بطل العالم بلا منازع في الوزن الثقيل بخوض نزال إعادة ضد الهولندي ريكو فيرهوفن، وفق قوانين مجلس الملاكمة العالمي، وهو ما لا يريده صاحب الـ39 عاماً.

