أوسكار يفكر في الاعتزال بعد إصابته بمشكلة قلبية مفاجئة

- يواجه النجم البرازيلي أوسكار (34 عاماً) احتمال إنهاء مسيرته الكروية بعد تعرضه لمشكلة قلبية مفاجئة، مما أثار قلق مشجعيه وناديه ساو باولو، حيث انهار أثناء اختبار طبي ونُقل إلى العناية المركزة. - يتابع الأطباء حالته منذ اكتشاف خلل في القلب، وأخبر أوسكار عائلته بأنه سيتوقف عن اللعب نهائياً إذا تكررت المشكلة، رغم محاولات النادي إقناعه بالعودة التدريجية. - تفاعل المشجعون برسائل دعم وتعاطف، مشيدين بقراره المحتمل بالاعتزال حفاظاً على صحته، معتبرين أن سلامته أهم من أي إنجاز رياضي.

يُفكّر النجم البرازيلي، أوسكار (34 عاماً) في إنهاء مسيرته الكروية، بعد تعرّضه لمشكلة قلبية مفاجئة، أثارت قلق مشجعيه وناديه ساو باولو. وأصيب لاعب الوسط بوعكة صحية، خلال الفحوص الطبية، التي يخضع لها، استعداداً للموسم الجديد، ما دفعه إلى إعادة التفكير في مستقبله داخل الملاعب.

وانهار أوسكار، أمس الثلاثاء، أثناء اختبار على الدراجة الثابتة في مركز تدريبات بارا فوندا بمدينة ساو باولو، وفقد وعيه دقيقتين تقريباً، قبل أن يتدخل الطاقم الطبي لإنعاشه، ونقله سريعاً إلى مستشفى أينشتاين. وأكدت مصادر قريبة من النادي أنه يرقد حالياً في قسم العناية المركزة تحت مراقبة دقيقة لحالته القلبية.

ويتابع الأطباء حالة أوسكار منذ أشهر، بعد اكتشاف خلل في القلب، خلال فحوص أُجريت له إثر إصابة في الظهر، وهناك حالة من القلق المستمر، خشية أن تتسبب أي مجازفة في تعريض حياته للخطر. وأشارت صحيفة غلوبو البرازيلية، في مقال نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن أوسكار أخبر عائلته بأنه سيتوقف عن اللعب نهائياً، إذا شعر بأن الأمر قد يتكرر داخل الملعب.

وابتعد أوسكار عن المباريات منذ 19 يوليو/ تموز الماضي، إذ يفكر في فسخ عقده بالتراضي مع ساو باولو، الذي يمتد حتى نهاية عام 2027. ويحاول النادي طمأنته وإقناعه بالعودة التدريجية، لكن اللاعب يميل إلى اتخاذ قرار نهائي بالاعتزال حفاظاً على صحته وسلامته. واستعاد الجمهور ذكريات تألق أوسكار مع تشلسي الإنكليزي بين عامي 2012 و2016، حين كان يُقدّم أداءً لافتاً جعله أحد أبرز صانعي اللعب في أوروبا.

لكن انتقاله إلى الدوري الصيني في ذروة عطائه أثار جدلاً واسعاً، إذ يرى كثيرون أنه ضحى بمستقبله الرياضي من أجل المال، ليجد نفسه اليوم أمام احتمال الرحيل المبكر عن كرة القدم بسبب القلب لا العقود.

وتفاعل المشجعون على مواقع التواصل مع نبأ إصابته برسائل دعم وتعاطف، وأشادوا بقراره المحتمل بالاعتزال، إذا اقتضت الضرورة. ويرى بعضهم أن صحته تظل أهم من أي إنجاز، فيما يُعبّر آخرون عن حزنهم، لأن موهبة مثل أوسكار قد تُغادر الملاعب بهذه الطريقة المفاجئة.