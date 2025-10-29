أوستالوفسكي أول سائق محترف يقود بقدميه يدخل موسوعة غينيس

- بارتوش أوستالوفسكي، السائق البولندي الذي يقود بقدميه فقط، حقق رقماً قياسياً في موسوعة غينيس لأسرع انجراف بسيارة يقودها شخص باستخدام قدميه، بسرعة 277 كيلومتراً في الساعة وزاوية ميل 60 درجة. - بعد حادث دراجة نارية فقد فيه ذراعيه، ألهمته البطلة البارالمبية كاتارزينا روغوفيتس لتجاوز إعاقته، مما دفعه لتطوير مهاراته وابتكار نظام خاص لفك حزام الأمان في 4.3 ثانية. - أوستالوفسكي أصبح أول سائق محترف يقود بقدميه فقط، وحقق وصافة بطولة بولندا للانجراف فئة "برو 2" عام 2019، ويعتبر الفن وسيلة تعبير أعمق من صخب المحركات.

شهد مطار بيوا في بولندا، يوم 20 سبتمبر/أيلول 2022، تسجيل إنجاز غير مسبوق في عالم قيادة السيارات، عندما تمكّن السائق البولندي بارتوش أوستالوفسكي (39 عاماً) من تنفيذ عرض استمر 33 ثانية فقط، لكنه منحه دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وبحسب تقرير موقع قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، فيقود أوستالوفسكي سيارته بقدميه فقط: القدم اليسرى تتحكم بعجلة القيادة، واليمنى بالدوّاسات، بينما يتولى الكتف تغيير السرعات. انطلق السائق بسرعة وصلت إلى 277 كيلومتراً في الساعة، قبل أن ينفذ انجرافاً بطول 50 متراً وبزاوية ميل بلغت 60 درجة، وبسرعة متوسطة بلغت 231 كيلومتراً في الساعة. ومنحه هذا الأداء رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة "غينيس"، لأسرع انجراف يجري بسيارة يقودها شخص باستخدام قدميه فقط.

ومنذ طفولته، كان أوستالوفسكي قادراً على تمييز أنواع السيارات من صوت محركاتها، واستمر في طموحه حتى أسس ورشة صغيرة في سن الثالثة عشرة، وكان هدفه الوحيد امتلاك سيارات أقوى، كما قال لاحقاً: "كنت كالخيل الذي لا يرى سوى الهدف أمامه". لكن مسيرته توقفت فجأة، فخلال أحد الليالي، وأثناء قيادته دراجته النارية وهو بعمر 20 عاماً، اصطدم بحاجز على الطريق، بعد محاولة تفادي سيارة خرجت فجأة. استيقظ في المستشفى وقد فقد ذراعيه، وقال لاحقاً في تصريح صحافي: "ظننت أن يدي ستعود. كان الأمر صدمة كبيرة".

بعد عام من الجراحة، عاد إلى المرآب، لكنه لم يستطع الإمساك بأبسط الأدوات، حتى التقى بالبطلة البارالمبية البولندية، كاتارزينا روغوفيتس، التي ألهمته بقولها: "الجدار أمامك موجود. المطلوب فقط أن تجد طريقك لتجاوزه". وانتشرت مقاطع قيادته بقدميه على الإنترنت، لتدعوه عيادة هانغر في تكساس، وتساعده على تطوير مهاراته اليومية، بفلسفة تقوم على إيجاد حلول مبتكرة لكل فعل بسيط. وحين قرر العودة إلى عالم السباقات، واجه شرطاً تنظيمياً قاسياً: يجب على السائق فك حزام الأمان في أقل من ثماني ثوانٍ. وقام أوستالوفسكي بابتكار نظام خاص، يربط الحزام بكابل وزر تحت القدم، واستطاع الخروج في 4.3 ثانية.

وبينما تراجعت مشاركة بولندا في بطولة الرالي كروس عام 2018، اختار التحول إلى بطولات الانجراف، فعدّل سيارته وأصبح أول سائق محترف يقود بقدميه فقط. وأضاف عن هذا: "في اللحظة التي تُغلق فيها باب السيارة، تختفي إعاقتي تماماً. أكون أنا والمنافسة فقط". وحقق أوستالوفسكي وصافة بطولة بولندا للانجراف فئة "برو 2" عام 2019، والمركز الثالث في 2022، ونال إشادات واسعة من كبار السائقين في بلاده. وخارج الحلبة، يمارس أوستالوفسكي الرسم بقدميه، معتبراً الفن مساحة تعبير أعمق من صخب المحركات.