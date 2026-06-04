- حققت أوزبكستان حلم التأهل إلى المونديال بعد سبع محاولات فاشلة، وتستعد لمواجهة تحديات صعبة أمام منتخبات قوية مثل البرتغال وكولومبيا في أول مشاركة لها. - يقود المنتخب الإيطالي فابيو كانافارو، الذي يتمتع بخبرة تدريبية واسعة ونجاحات كلاعب، حيث يسعى لتحقيق إنجازات جديدة مع أوزبكستان بمساعدة طاقمه الفني الإيطالي. - يبرز في الفريق المدافع عبد القادر خوسانوف والمهاجم إلدور شومورودوف، حيث يمتلكان خبرة دولية ومحلية، مما يعزز فرص المنتخب في المنافسة.

حقّقت أوزبكستان حلم التأهل إلى المونديال، بعد سبع محاولات فاشلة، وسيخوض المنتخب القادم من آسيا الوسطى واحدة من أصعب التحديات بين المنتخبات المشاركة لأول مرة، خصوصاً أمام البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو، وكذلك منتخب كولومبيا المليء بالمواهب.

ويتولى الإيطالي فابيو كانافارو تدريب منتخب أوزبكستان منذ عام 2024، بعد مسيرة تدريبية شملت العمل في إيطاليا والسعودية والصين، حيث حقق لقب الدوري الصيني الممتاز مع نادي غوانغجو إيفرغراند. وجاء تعيينه بعد مسيرة لاعب تاريخية تُوج خلالها بالكرة الذهبية عام 2006 وقاد منتخب إيطاليا للفوز بكأس العالم في العام نفسه، وهو واحد من ثلاثة مدافعين فقط في التاريخ حصلوا على الجائزة. ومع وجود مواطنيه إيوغينيو ألباريلا وفرانشيسكو ترويس وأنطونيو كيمينتي في طاقمه الفني، يستعد كانافارو ليصبح من بين القلّة التي شاركت في كأس العالم لاعبين ثم عادت للمشاركة فيها تدريبياً.

ويتصدر المدافع عبد القادر خوسانوف قائمة نجوم منتخب أوزبكستان، بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي، كما يُعد المهاجم إلدور شومورودوف أحد أهم عناصر الخبرة في الفريق، إذ يمتلك تجربة قوية في الدوري الإيطالي عبر أندية جنوى وروما وكالياري، ما يمنحه حضوراً مهماً في الخط الأمامي. ويُكمل حسين الدين عليقولوف خط الدفاع، من خلال أدائه المستقر في الدوري الأوزبكي ومشاركاته المتزايدة مع المنتخب الوطني.

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وتبدأ أوزبكستان مبارياتها بكأس العالم 2026 في 17 يونيو/حزيران بمواجهة كولومبيا على ملعب إستاديو مكسيكو سيتي، ثم تنتقل في 23 يونيو إلى هيوستن ستيديوم لملاقاة منتخب البرتغال في اختبار صعب أمام أحد أبرز المرشحين في البطولة، على أن تختتم مبارياتها في دور المجموعات يوم 27 يونيو، عندما تواجه منتخب الكونغو الديمقراطية على أرضية أتلانتا ستيديوم، في مباراة قد تكون حاسمة في تحديد فرص التأهل للدور التالي.