أوروغواي في مونديال 2026... جيل واعد يبحث عن المجد

سيُشارك منتخب أوروغواي للمرة الخامسة توالياً في كأس العالم، في حضور مُستمر لواحد من منتخبات أميركا الجنوبية القوية، المنتخب الذي قدم للعالم أسماءً مُميزة في كرة القدم، والأهم من ذلك أنه تُوج بلقب المونديال مرتين في تاريخه، وبات اسمه حاضرٌ دائماً بين المنتخبات الكبيرة التي حظيت بشرف رفع الكأس الذهبية أمام العالم.

بطلة العالم مرتين ويد سواريز التاريخية

افتتحت أوروغواي رحلتها في بطولات كأس العالم بصناعة التاريخ عبر التتويج بأول لقب في أول نسخة من المونديال التي احتضنتها على أرضها في عام 1930، وعادت في نسخة البرازيل عام 1950، وأبكت كتيبة "السيليساو" ومشجعيها في ملعب ماراكانا، في النهائي التاريخي الذي شهد فوز أوروغواي (2-1)، ليُتوّج المنتخب اللاتيني بلقبه المونديالي الثاني.

ومنذ نسخة البرازيل 1950، ابتعد منتخب أوروغواي عن منصات التتويج واكتفى باحتلال المركز الرابع في ثلاث نسخ مونديالية فقط (1954، 1970 و2010)، بينما عاش خيبات أمل كثيرة متتالية في جميع نسخ كأس العالم التي شارك فيها، مع العلم أنه بين سنوات 1958 و2022، خرج من دور المجموعات ثلاث مرات فقط، وكان من بين المنتخبات التي تتأهل باستمرار إلى الدور الثاني.

وربما كانت مشاركة منتخب أوروغواي في مونديال 2010، هي الأفضل له في كرة القدم الحديثة وكان قريباً جداً من الوصول إلى المباراة النهائية، وكان آنذاك يملك جيلاً ذهبياً قدم كرة قدم قوية ونافس المنتخبات الكبيرة في الطريق إلى الدور نصف النهائي حينها، وعلى رأسهم المهاجمون، لويس سواريز ودييغو فورلان وإدينسون كافاني والحارس فرناندو موسليرا.

وبدأ منتخب أوروغواي مشاركته في مونديال 2010 بتعادل مع فرنسا، ثم تفوق على جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة، ثم فاز على المكسيك بهدف نظيف، ليتأهل إلى الدور الثاني من الصدارة برصيد سبع نقاط، وواجه كوريا الجنوبية في دور الـ16، وتخطاه (2-1)، ليصل إلى الدور ربع النهائي لمواجهة منتخب غانا، وهناك كانت حكاية يد سواريز التي أنقذت أوروغواي.

شهدت مواجهة أوروغواي وغانا جنوناً وإثارة على أرض الملعب، وما زالت مشاهد تلك المواجهة عالقة في أذهان مشجعي كأس العالم حتى اليوم، فبعد أن تقدم منتخب غانا بالهدف الأول في الدقيقة 47 من المواجهة، عادل دييغو فورلان النتيجة لبلاده في الدقيقة 55، واستمر التعادل حتى نهاية القمة آنذاك. ولكن في الأشواط الإضافية وقبل دقائق من نهاية الشوط الإضافي الثاني، حصل المنتخب الغاني على ركلة جزاء بطريقة مثيرة جداً، إذ خلال كرة عرضية لغانا حُولت مباشرةً نحو المرمى وفي وقت كانت ستدخل الشباك وتُعلن فوز المنتخب الأفريقي، أبعد النجم الأوروغواياني، لويس سواريز، الكرة بيده عن خط المرمى، ليحتسب الحكم ركلة جزاء ويحرم غانا من هدف ويُطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة.

اعتقد الجميع أنّ سواريز قتل منتخب أوروغواي ولم يكن أحد يعرف أنه أنقذ منتخب بلاده من الخسارة والخروج في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم، إذ تقدم لاعب منتخب غانا، أسامواه جيان، وسدّد الكرة مباشرةً بالعارضة، لتضيع ركلة الجزاء وتضيع فرصة تأهل غانا إلى الدور نصف النهائي، وتتأهل أوروغواي بدلاً منها آنذاك.

وبعد ذلك واجه منتخب أوروغواي نظيره الهولندي في الدور نصف النهائي، ولسوء الحظ ورغم وجود عدد من النجوم الكبار على أرض الملعب خسر بطل العالم مرتين (3-2)، وودع المونديال من الدور نصف النهائي، وفي مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث مع ألمانيا، خسرت أوروغواي (3-2)، لتُنهي رحلتها في كأس العالم 2010 في المركز الرابع.

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تشكيلة من النجوم في الملعب

يملك منتخب أوروغواي تشكيلة قوية مُدججة بالنجوم التي سيخوض فيها منافسات بطولة كأس العالم 2026، وعلى رأسهم نجم خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني، فيديريكو فالفيردي، وداروين نونيز مهاجم نادي الهلال السعودي، ومانويل أوغارتي لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، ورودريغو بينتانكور لاعب نادي توتنهام الإنكليزي، وخوسيه ماريا خيمينيز نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، وماتياس أوليفيرا لاعب نادي نابولي الإيطالي، وماتياس فينيا لاعب نادي ريفر بليت الأرجنتيني، ورونالد أراوخو نجم نادي برشلونة الإسباني.

وتُعد هذه التشكيلة من التشكيلات التي يُمكنها المنافسة للوصول إلى أدوار متقدمة في بطولة كأس العالم 2026، تحت قيادة المدرب المُخضرم والمُحنك، مارسيلو بييلسا، الذي يملك كل القدرات التدريبية والتكتيكية من أجل تطوير مستوى المنتخب اللاتيني واستعادة المستوى القوي الذي فقده خلال السنوات الأخيرة.

أوروغواي في مونديال 2026

سيُشارك منتخب أوروغواي في المجموعة الثامنة في مونديال 2026، وسيفتتح مشواره أمام منتخب السعودية في ملعب هارد روك ستاديوم في مدينة ميامي الأميركية يوم 15 يونيو/حزيران المقبل، ثم يواجه منتخب الرأس الأخضر في ملعب هارد روك ستاديوم يوم 21 يونيو، على أن يختتم رحلته في دور المجموعات أمام منتخب إسبانيا في أقوى مباريات المجموعة يوم 26 يونيو، على ملعب إستاديو أكرون في المكسيك.