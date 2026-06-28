- ألغى الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم رحلة الطيران العارض لعودة المنتخب بعد الخروج المبكر من كأس العالم 2026، مما أجبر اللاعبين والجهاز الفني على السفر عبر رحلات تجارية منفردة. - جاء القرار بعد خسارة أوروغواي أمام إسبانيا، مما أدى إلى انتقادات واسعة للمنتخب، وأوضح الاتحاد أن الرحلات التجارية كانت الخيار الأكثر كفاءة بسبب تقليص عدد المسافرين. - يزداد الغموض حول مستقبل المدرب مارسيلو بيلسا، مع احتمالية إعادة هيكلة واسعة في الكرة الأوروغويانية تشمل الجوانب الاقتصادية وقطاعات الفئات العمرية.

قرر الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم، إلغاء رحلة الطيران العارض "تشارتر" التي كانت مخصصة لعودة بعثة المنتخب، عقب الخروج المبكر من كأس العالم 2026، ليضطر اللاعبون وأفراد الجهاز الفني إلى السفر منفردين عبر رحلات تجارية.

وجاء القرار بحسب شبكة "واي تي سي سبورت" الأرجنتينية، بعد خسارة أوروغواي أمام إسبانيا بهدف دون رد على ملعب أكرون في غوادالاخارا، وهي النتيجة التي أكدت وداع المنتخب للبطولة من دور المجموعات، بعد مشوار مخيب انتهى بتعادلين وخسارة، وتعرّض على إثرها المنتخب لانتقادات كبيرة.

وكانت بعثة أوروغواي قد اتخذت من "بلايا ديل كارمن" مقراً لها خلال البطولة، قبل إبلاغها بتعديل خطة العودة، وبحسب القرار الجديد، لن يعود اللاعبون الـ26 ولا الجهاز الفني بقيادة مارسيلو بيلسا ولا بقية العاملين في البعثة على متن طائرة واحدة إلى مونتفيديو، بل سيغادر كل منهم وفق وجهته الخاصة.

ونفى الاتحاد أن يكون الإجراء عقوبة أو رسالة توبيخ للاعبين، موضحاً في بيان أن رحلة الذهاب احتاجت إلى طائرة خاصة بسبب ضخامة الوفد، الذي تجاوز 150 شخصاً، إضافة إلى نقل أكثر من خمسة أطنان من الأمتعة والمعدات، أما رحلة العودة، فلم تكن تتضمن منذ البداية خيار الطائرة العارضة، بسبب عدم معرفة مكان انطلاقها أو توزيع وجهات أفراد البعثة بعد نهاية المشاركة. وأضاف الاتحاد أن تقليص عدد المسافرين جعل الرحلات التجارية الخيار الأسرع والأكثر كفاءة، على أن تبدأ المغادرة اعتباراً من اليوم الأحد 28 يونيو/ حزيران، ويصل أعضاء البعثة إلى وجهاتهم المختلفة يوم الاثنين ضمن مجموعات متفرقة وعبر "الترانزيت".

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ولن يمر عدد من اللاعبين عبر أوروغواي أساساً، إذ سيغادرون من المكسيك نحو بلدان أوروبية وأميركية جنوبية يقيمون ويلعبون فيها، قبل الحصول على أيام للراحة ثم الالتحاق بأنديتهم مع انطلاق التحضيرات للموسم الجديد. وفي موازاة ذلك، يزداد الغموض حول مستقبل بيلسا، إذ يشير التقرير إلى أنه لن يستمر مدرباً للمنتخب. ورغم تداول اسم مارسيلو غاياردو مرشحاً محتملاً، إلا أن الاتحاد لا يريد الاستعجال في تعيين البديل، وقد يؤجل القرار إلى ما بعد انتخابات مارس/ آذار أو إبريل/ نيسان 2027. كذلك يتوقع أن تشهد الكرة الأوروغويانية إعادة هيكلة واسعة تشمل الجوانب الاقتصادية وقطاعات الفئات العمرية.