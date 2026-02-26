أوديغارد يفكر في مغادرة أرسنال

- مارتين أوديغارد، نجم أرسنال، يفكر في الرحيل بسبب جلوسه المتكرر على دكة البدلاء، رغم عقده الممتد حتى 2028، بعد عودته من إصابة خطيرة ومشاركته في 13 مباراة فقط هذا الموسم. - تراجع دوره القيادي في الفريق نتيجة الصفقات الجديدة التي قامت بها إدارة أرسنال، حيث لم يسجل أي هدف هذا الموسم، مما يعزز رغبته في البحث عن نادٍ جديد. - أوديغارد يخطط للبقاء هادئاً لضمان مشاركته مع منتخب النرويج في كأس العالم 2026، قبل دراسة العروض المتاحة للرحيل.

يُفكر النجم النرويجي، مارتين أوديغارد (27 عاماً)، في الرحيل عن صفوف نادي أرسنال الإنكليزي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما أصبح حبيس دكة البدلاء في كتيبة المدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا، رغم أن قائد خط الوسط يملك عقداً حتى عام 2028.

وذكرت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية، أمس الأربعاء، أن أوديغارد وصل إلى قناعة مفادها، أن البقاء في نادي أرسنال، يعني جلوسه على مقاعد البدلاء، بعدما عاد خلال الفترة الماضية من الإصابة الخطرة، التي تعرض لها، خاصة أن صاحب 27 عاماً شارك أساسياً خلال 13 مباراة فقط في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وأشارت الشبكة إلى أن الدور القيادي للنجم النرويجي مع نادي أرسنال تراجع كثيراً، بعدما كان أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب ميكيل أرتيتا، لكن الصفقات القوية، التي قامت بها إدارة الفريق الإنكليزي، استطاعت حجز مكانها مع المدير الفني، فيما أصبح أوديغارد حبيس دكة البدلاء، حيث تؤكد الأرقام أن صاحب 27 عاماً لم يشارك في تسجيل أي هدف هذا الموسم.

وأضافت الشبكة ذاكرة أن أوديغارد يعلم جيداً في الفترة الحالية، بأن عليه البقاء هادئاً، وعدم التعرض لأي انتكاسة، حتى يشارك مع منتخب النرويج في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، وبعدها سيبدأ دراسة العروض، التي سيحصل عليها، من أجل تمهيد رحيله عن أرسنال الإنكليزي.

وختمت الشبكة تقريرها بالإشارة إلى أن إدارة نادي أرسنال، لم تقم نهائياً بإرسال أي إشارات حول توتر العلاقة مع أوديغارد، لكن المقربين من النجم النرويجي يؤكدون أن صانع الألعاب لا يُفكر في البقاء نهائياً مع الفريق الإنكليزي في الموسم القادم، لأنه يرفض فكرة الجلوس على مقاعد البدلاء، وعدم لعب دور قيادي في المواجهات المحلية أو القارية.