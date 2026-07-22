أوتشوا حارس المكسيك التاريخي يكتب الفصل الأخير في مسيرته

- أعلن الحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة امتدت لأكثر من 22 عامًا، حيث شارك في ست بطولات كأس عالم، وترك بصمة واضحة في تاريخ كرة القدم المكسيكية. - لعب أوتشوا في أندية متعددة في فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال، وبرز بمهاراته في التصدي للكرات الهوائية وركلات الجزاء، مما جعله رمزًا للثقة والقيادة في مركز حراسة المرمى. - أكد أوتشوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه بذل قصارى جهده لأنديته ومنتخب بلاده، مشيرًا إلى أهمية اللحظات الحاسمة في حياة حارس المرمى.

أعلن حارس المرمى المكسيكي غييرمو أوتشوا اعتزاله كرة القدم الاحترافية، منهياً بذلك مسيرة امتدت لأكثر من عقدين، بعدما أكد اللاعب البالغ من العمر 41 عاماً قراره عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، بعد مشاركته في كأس العالم للمرة السادسة.

ولعب أوتشوا في الدقائق الـ12 الأخيرة من فوز المكسيك 2-0 على جمهورية التشيك خلال دور المجموعات، وسط تصفيق حار من الجماهير في ملعب أزتيكا الشهير في بلاده، وهو الذي خاض أول مباراة له مع الفريق الأول لنادي أميركا عام 2004.

وكتب أوتشوا على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: "بذلت قصارى جهدي، وتركت كلّ شيء على أرض الملعب من أجل أنديتي والمنتخب الوطني، واليوم أعتزل اللعب. أن تكون حارس مرمى يعني أن تعلم أنك قد تنتظر 90 دقيقة للحظة واحدة يكون فيها كلّ شيء معلقًا عليك. وعندما تحين تلك اللحظة، لا يمكنك التردد".

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ومثّل غييرمو المكسيك لأول مرة على الساحة العالمية في ألمانيا 2006، وشارك بعدها في جنوب أفريقيا 2010، والبرازيل 2014، وروسيا 2018، وقطر 2022، بعدما أنقذ ببراعة ركلة جزاء من البولندي روبرت ليفاندوفسكي. وخلال مسيرته الكروية التي امتدت 22 عامًا على مستوى الأندية، لعب أوتشوا في فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال.

وأثبت أوتشوا بأنّه حارس مرمى يتمتع بالثقة والقيادة بفضل خبرته الواسعة، ولذلك فهو عرف كيف يتعامل مع الضغط، إلى جانب إجادته التعامل مع الكرات الهوائية والتقاط العرضيات، وامتلاكه ردّ فعلٍ سريعاً للغاية، وهو الذي اعترف أنّه تأثر بشكل كبير بالحارس الدنماركي بيتر شمايكل.