أوتريخت يجرّ "يويفا" إلى المحاكم بسبب قضية رشيد غزال

- نادي أوتريخت الهولندي يلجأ لمحكمة التحكيم الرياضي للاعتراض على مشاركة رشيد غزال لاعب أولمبيك ليون في مباراة الدوري الأوروبي، رغم عدم أهليته القانونية، بعد خطأ إداري من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا". - الاتحاد الأوروبي يعترف بخطأه في تسجيل غزال بعد انتهاء مهلة القيد، ويمنع اللاعب من المشاركة في المباريات حتى الأدوار الإقصائية، بينما يواصل ليون تصدر ترتيب الدوري. - أوتريخت يطالب بفتح تحقيق رسمي، مؤكداً مراقبته لتطورات القضية، ويأمل في التزام يويفا بمسؤوليته بدقة وجدية.

لجأ نادي أوتريخت الهولندي إلى محكمة التحكيم الرياضي من أجل دفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إلى فتح تحقيق حول مشاركة لاعب أولمبيك ليون، الجزائري، رشيد غزال (33 عاماً)، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم 25 سبتمبر/أيلول الماضي، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي، رغم أن اللاعب لم يكن ينبغي أن يكون مؤهلاً قانونياً.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أمس الخميس، أن نادي أوتريخت قدّم احتجاجاً رسمياً على مشاركة غزال في المواجهة التي فاز فيها الفريق الفرنسي بنتيجة هدف نظيف سجله تانر تيسمان بعد تمريرة حاسمة من الجناح الجزائري، قبل أن يكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن خطأ إداري في أهليته، ومنذ ذلك الحين، مُنع لاعب بشكتاش التركي السابق من المشاركة في مباريات الدوري الأوروبي حتى انطلاق مرحلة الأدوار الإقصائية، مع الإشارة إلى أن أولمبيك ليون يواصل تصدر ترتيب مرحلة الدوري بعد مرور خمس جولات.

ويبدو أوتريخت مصمماً على الحصول على حقه بعد إعلان الاتحاد الأوروبي أن تسجيل غزال لم يكن ينبغي أن يُقبل عقب انتهاء الموعد النهائي المحدد في الأول من سبتمبر السابق، وفي بيان أصدره النادي عبر موقعه الرسمي، أكد أنه تقدم باستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي للاعتراض على مشاركة غزال: "قدّم نادي أوتريخت استئنافاً لدى محكمة التحكيم الرياضي بشأن المخالفة التي ارتكبها لاعب أولمبيك ليون، رشيد غزال، خلال مباراة الدوري الأوروبي بين الفريقين".

وأضاف البيان: "يأتي هذا الاستئناف بعدما قرر يويفا عدم فتح أي إجراء تأديبي، رغم أن غزال لم يكن مؤهلاً للمشاركة وفق اللوائح المعمول بها، وقد أُبلغ أوتريخت بقرار محكمة التحكيم الرياضي التي رأت أن يويفا أخفق في أداء واجبه بعدم الشروع في تحقيق تأديبي، وبناءً على ذلك، أمرت أعلى جهة رياضية الاتحاد الأوروبي ببدء تحقيق رسمي، ويأمل أوتريخت أن يلتزم يويفا بهذه المسؤولية بكل دقة وجدية، مؤكداً أنه سيواصل مراقبة تطورات القضية عن كثب وسيصدر بيانات إضافية متى اقتضت الحاجة".

ولفهم جذور القضية، تجب العودة إلى منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي حين اكتشف ليون أن رشيد غزال، الذي انضم مجاناً في "ميركاتو" الصيفي الماضي، لا يمكن تسجيله في قائمة الدوري الأوروبي بسبب انتهاء مهلة القيد، ورغم ذلك، كان اللاعب قد شارك في المباراة الأولى ضد أوتريخت بعدما اعتبرت "يويفا" أهليته صحيحة وفق توجيه إداري جديد، وبدا كل شيء قانونياً آنذاك، لكن لاحقاً اعترف الاتحاد الأوروبي بأنه أخطأ في حساب الموعد النهائي، ورغم أن الخطأ جاء من أعلى هيئة كروية في القارة الأوروبية، رأى أوتريخت أن المشاركة تمثل خرقاً للوائح، فتقدم بشكوى، فُتح بعدها تحقيق تأديبي انتهى بلا عقوبة لنادي ليون، ما جعل النادي يعتقد أن الملف قد أُغلق قبل أن يعود للواجهة مجدداً.