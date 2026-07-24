أوتامندي يعتزل اللعب دولياً.. نهاية رحلة مقاتل أرجنتيني

- أعلن نيكولاس أوتامندي، نجم دفاع منتخب الأرجنتين، اعتزاله اللعب دولياً بعد خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، منهياً مسيرته الدولية بعمر 38 عاماً بعد 139 مباراة دولية. - أوتامندي، الذي انضم مؤخراً إلى نادي ريفر بليت، شارك في أربع نسخ من كأس العالم وحقق لقب كوبا أميركا مرتين ولقب "فيناليسيما" 2022، مؤكداً اعتزازه بتمثيل الأرجنتين. - بعد مسيرة طويلة في أوروبا مع أندية مثل مانشستر سيتي وفالنسيا، يعود أوتامندي إلى الأرجنتين لينهي مسيرته الكروية.

أعلن نجم خط دفاع منتخب الأرجنتين نيكولاس أوتامندي (38 سنة) اعتزاله اللعب دولياً ونهاية رحلته رسمياً مع منتخب "الألبيسيليستي"، وصيف بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد أيام من المباراة النهائية للمونديال التي خسرها منتخب بلاده أمام منتخب إسبانيا بهدف نظيف. وقرر أوتامندي إنهاء رحلته مع منتخب الأرجنتين بعمر 38 سنة، وهو الذي انضم مؤخراً إلى نادي ريفر بليت الأرجنتيني، وأعلن عن قراره الرسمي في مقطع فيديو ورسالة نشرهما على مواقع التواصل الاجتماعي فجر الجمعة: "أودع المنتخب وأنا أشعر بالطمأنينة لأني قدمت كل ما لدي. لم أدخر جهداً يوماً، ولم أتوقف عن الإيمان، ولم أكف عن اعتبار هذا القميص أعظم شرف في حياتي".

وخاض المقاتل في خط الدفاع أوتامندي 139 مباراة بقميص منتخب الأرجنتين منذ ظهوره الأول عام 2009 تحت قيادة الأسطورة الراحل دييغو مارادونا، في طريقه إلى المشاركة في أربع نسخ من كأس العالم (جنوب أفريقيا 2010، روسيا 2018، قطر 2022 وأميركا الشمالية 2026)، فارضاً نفسه أحدَ أبرز عناصر المنتخب المتوج باللقب العالمي قبل أربع سنوات في مونديال قطر 2022، كما سبق أن حقق أوتامندي لقب كوبا أميركا في عامي 2021 و2024، إضافةً إلى لقب "فيناليسيما" 2022 أمام إيطاليا، بطلة أوروبا في حينها.

وسبق لأوتامندي أن أعلن في عام 2025 أن كأس العالم 2026 ستكون آخر بطولة له مع المنتخب الوطني، والتحق بعد نهاية رحلة الأرجنتين بمركز تدريبات ريفر بليت في بوينس آيرس، بعد أكثر من 15 عاماً قضاها في الملاعب الأوروبية، حيث مثل أندية بورتو وبنفيكا البرتغاليين وفالنسيا الإسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي، إلى جانب فترة قصيرة عام 2014 مع أتلتيكو مينيرو البرازيلي.