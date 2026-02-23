أوبي ميكيل ينتقد مورينيو بسبب العنصرية ضد فينسيوس

23 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 23:30 (توقيت القدس)
أوبي ميكيل بقميص نادي تشلسي مع مورينيو، 5 أكتوبر 2014 (Getty)
أوبي ميكيل بقميص نادي تشلسي مع مورينيو، 5 أكتوبر 2014 (Getty)
- أكد جون أوبي ميكيل أن جوزيه مورينيو ارتكب خطأً فادحاً في رده على العنصرية ضد فينيسيوس جونيور، حيث وصفه جيانلوكا بريستياني بـ"القرد"، مما أثار ردود فعل غاضبة.
- أشار ميكيل إلى أن مورينيو، رغم ذكائه، لم يعتذر بعد، متوقعاً أن يصدر بياناً قريباً، مؤكداً أن لا أحد من لاعبي مورينيو السابقين لديه كلمة سيئة عنه بخصوص العنصرية.
- يواصل الاتحاد الأوروبي التحقيق في القضية، بينما سيغيب مورينيو عن المؤتمر الصحافي بسبب طرده في مباراة الذهاب.

أكد اللاعب النيجيري جون أوبي ميكيل (38 عاماً)، أن مدربه السابق، البرتغالي جوزيه مورينيو يدرك تماماً أنّه ارتكب خطأً فادحاً في طريقة ردّه على العنصرية التي طاولت اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مباراة بنفيكا البرتغالي أمام نظيره ريال مدريد الإسباني، في ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا، حين وصفه الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني بـ"القرد"، بينما كان يغطي وجهه.

وواجه مورينيو، ردّات فعل غاضبة بسبب تصريحاته بعد مباراة الأسبوع الماضي، حين اعتبر أن فينيسيوس أخطأ بسبب احتفاله أمام جماهير بنفيكا في ملعب النور، وهو ما تسبب في جلبة بأرضية الميدان، ليردّ أوبي ميكيل اليوم الاثنين عبر بودكاست "أوبي وان" قائلاً: "كانت عبارات مورينيو غير موفقة، لم أكن أتوقع سماع ذلك من مدربي السابق، نعم القضية قيد التحقيق لكن لا مكان للعنصرية هنا، حين يخرج ويقول نعم على فينيسيوس جونيور ألّا يحتفل بهذه الطريقة، كان ذلك تعليقاً غير موفق".

بريستياني في ملعب دا لوز في 17 فبراير 2026 (غولتر فاتيا /Getty)
"يويفا" يوقف لاعب بنفيكا مؤقتاً بسبب قضية فينيسيوس.. والتحقيق مستمرّ

وتابع أوبي ميكيل حول القضية التي دفعت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لإيقاف اللاعب بريستياني مؤقتاً ولمباراة واحدة أمام ريال مدريد في إياب الملحق على ملعب سانتياغو برنابيو: "سيكون أول من يعترف، إنّه رجل ذكي جداً، وهو يعلم ذلك، لا أعرف سبب عدم اعتذاره، لكنني أتوقع منه أن يصدر بياناً في وقت ما، لا يوجد أحد ممن لعبوا مع جوزيه مورينيو لديه كلمة سيئة ليقولها عنه، خاصةً في ما يتعلق بالعنصرية، لا أحد على الإطلاق".

واختتم نجم تشلسي السابق: "إنّه مدرب خبير، وشخص ذكي، ويعرف ما كان ينبغي عليه قوله، التصريح الذي أدلى به خطأ فادح، وجسيم"، مع الإشارة إلى أن يويفا سيُتابع التحقيق في القضية رغم إيقاف بريستياني مؤقتاً، في حين أن مورينيو لن يتمكّن من حضور المؤتمر الصحافي غداً الثلاثاء بعدما تعرّض للطرد بالبطاقة الحمراء في مباراة الذهاب، ما يعني أنّه سيُدير مواجهة الإياب من مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو، الذي قضى فيه سنوات مميّزة مع الميرنغي.

