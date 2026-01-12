أوبي ميكيل يروي تفاصيل محنته ويكشف دور مالك تشلسي السابق

- واجه أوبي ميكيل محنة صعبة عندما اختُطف والده مرتين، في 2011 و2018، من قبل عصابات في نيجيريا، مما اضطره لدفع مبالغ مالية كبيرة لإطلاق سراحه في المرة الأولى. - خلال مشاركته في كأس العالم 2018، تلقى ميكيل اتصالاً يفيد باختطاف والده مجددًا، وعرض عليه رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشلسي السابق، المساعدة في تحريره. - رفض ميكيل إبلاغ بعثة منتخب نيجيريا، وتواصل مع السلطات المحلية التي نجحت في تحرير والده دون دفع فدية، مستفيدًا من تجربته السابقة.

عاد نجم الكرة النيجيرية ونادي تشلسي الإنكليزي السابق، أوبي ميكيل (38 عاماً)، إلى الحديث عن تفاصيل محنته الكبرى، التي عاشها في عامَي 2011 و2018، عندما جرى اختطاف والده، من إحدى العصابات في بلاده، ما جعله يعيش أياماً عصيبة، قبل أن يدفع مبالغ مالية طائلة.

وقال أوبي ميكيل في حديثه، الذي نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الأحد: "لقد اختطف والدي في المرة الأولى عام 2011، وتحدثت حينها إلى الخاطفين في نيجيريا، الذين طلبوا مني دفع مبلغ مالي كبير، وحاولت كثيراً العمل على إقناعهم بإطلاق سراحه، والتوصل إلى تسوية ترضي جميع الأطراف، لكنهم رفضوا نهائياً، الأمر الذي جعلني أدفع ما أرادوه مني، وأطلقوا سراحه في النهاية".

وتابع: "سافرت مع منتخب نيجيريا إلى روسيا، من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم عام 2018، وقبل المواجهة ضد منتخب الأرجنتين، تلقيت اتصالاً هاتفياً من أخي، الذي أبلغني أن عصابة قامت بخطف والدي للمرة الثانية في حياته، وتريد مني دفع مبلغ مالي ضخم، حتى توافق على إطلاق سراحه، وحينها شعرت بالألم والحزن الشديد، وحينها تحدثت مع مالك نادي تشلسي الإنكليزي السابق، رومان أبراموفيتش، الذي عرض علي المساعدة".

وختم أوبي ميكيل حديثه: "قدّم لي رومان أبراموفيتش طلباً مباشراً، بأنه قادر على تقديم المساعدة حينها، وأذكر أنني شعرت بالصدمة، وسألته عن طبيعة ما يريد فعله، ليبلغني بأنه قادر على إرسال أشخاص عدّة إلى نيجيريا، حتّى يتمكنوا من الإفراج عن والدي من أيدي العصابة، التي خطفته، وطلب مني التفكير جيداً إذا أردت اختيار هذه الطريقة، لأنه أكد قدرته على تحقيق ما يعد به، لكنني فضلت التريث قليلاً".

ويذكر أن أوبي ميكيل رفض حينها إبلاغ بعثة منتخب نيجيريا بما حدث، وخالف جميع طلبات عائلته، بعدما تحدث هاتفياً إلى أحد المسؤولين في بلاده، وأبلغه بتفاصيل ما حدث مع والده، لتقوم السلطات المحلية على الفور بالتحرك في إحدى مناطق جنوب شرق البلاد، وتعمل على تحرير والده من العصابة، التي رفض نجم تشلسي السابق دفع الأموال لها، لأنه تعلّم مما حدث معه في المرة الأولى.