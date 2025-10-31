- تسعى إدارة بايرن ميونخ لتجديد عقد المدافع دايوت أوباميكانو، الذي ينتهي في يونيو 2026، وسط مفاوضات معقدة تتعلق ببند جزائي يتيح له الرحيل بعد عامين. - أوباميكانو يرغب في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أبدت أندية مثل ليفربول وتشلسي اهتمامها، بالإضافة إلى ريال مدريد وبرشلونة. - يطالب اللاعب بزيادة راتبه ومكافأة توقيع 17 مليون يورو، مما يضع إدارة بايرن في موقف صعب للحفاظ على سقف الرواتب المعقول.

تعمل إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني جاهدةً لضمان استمرار المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو (27 عاماً)، الذي ينتهي عقده في 30 يونيو/حزيران 2026. ومع ذلك، وبعد أسابيع من المفاوضات المكثفة، لم تتضح بعد إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي يضمن بقاءه في تشكيلة المدرب البلجيكي فينسينت كومباني خلال السنوات المقبلة.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية خلال بودكاست "بايرن إنسايدر"، أن المشكلة الواقعة حتّى اللحظة هي رغبة اللاعب في تضمين بند جزائي يستطيع من خلاله تفعيل آلية الرحيل مقابل مبلغ مالي بعد أول عامين من عقده، كما يريد خفض قيمة هذا البند بعد السنة الثالثة. وعلى وقع ذلك، يريد المدافع إبقاء الباب مفتوحاً أمام الانتقال إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، البطولة التي تُثير اهتمامه بشدّة، إذ أبدت أندية عدّة مثل ليفربول وتشلسي، رغبتها بالتعاقد معه، كما ارتبط اسمه بناديي ريال مدريد وبرشلونة.

ويرغب اللاعب أيضاً في زيادة الراتب ومكافأة توقيع لا تقل عن 17 مليون يورو، وهنا ستكون الكرة في ملعب إدارة النادي البافاري التي قد ترفض هذا الأمر منعاً لفتح الباب أمام بقية نجوم الفريق مستقبلاً للتصرّف بهذه الطريقة، خاصة أن النادي حاول لسنواتٍ طويلة إبقاء سقف الرواتب ضمن المعقول، في محاولة لعدم الغرق في بحر الأجور الفلكية.

وكان أوباميكانو قد بدأ مسيرته في عالم كرة القدم من بوابة فريقه لايفرينغ ثم ريد بول سالزبروغ، وبعدها لايبزيغ، الذي تألق بصحبته من عام 2017 حتى 2021 قبل انتقاله إلى بايرن ميونخ، ليصعد سلم التطور درجة بعد أخرى، بعدما عانى خلال بعض الأوقات من تذبذب مستواه، ليقدم مؤخراً أداءً طيباً للغاية.