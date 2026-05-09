أوباميانغ يتعرض لعقوبة بسبب هذا التصرف الغريب

- عاد بيار إيميريك أوباميانغ إلى دائرة الضوء بعد استبعاده من تشكيلة أولمبيك مرسيليا لمباراة ضد لو هافر، بسبب حادثة إفراغ مطفأة حريق في غرفة بوب طاهري، مما أدى إلى معاقبته. - تسببت مجموعة من لاعبي مرسيليا، بما فيهم أوباميانغ، في فوضى داخل مركز التدريب، ورغم أن أوباميانغ اعتذر، إلا أن العقوبة كانت قد صدرت بالفعل. - ليست هذه المرة الأولى التي يخرج فيها لاعبو مرسيليا عن الحدود، حيث تورط لاعبان سابقان في شجار عنيف، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات صارمة من قبل الإدارة.

عاد المهاجم الغابوني بيارإيميريك أوباميانغ (36 عاماً) إلى دائرة الضوء مجدداً لأسباب لا علاقة لها بكرة القدم، بعدما تم استبعاده من تشكيلة فريق أولمبيك مرسيليا لمباراة الأحد ضد لو هافر، على خلفية حادثة وقعت في مركز تدريب النادي الفرنسي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الغابوني أفرغ مطفأة حريق داخل غرفة بوب طاهري، العداء الفرنسي السابق الذي بات حاليا ضمن الطاقم الرياضي لمرسيليا، خلال وجوده مع اللاعبين في مركز "لا كوماندري"، من ظهر الاثنين حتى ظهر الجمعة، في معسكر مغلق مطوّل تقرر عقب الخسارة القاسية التي تلقاها الفريق نهاية الأسبوع الماضي أمام نانت (0-3). وأشارت الصحيفة إلى أن عددا من لاعبي مرسيليا تسببوا الخميس في فوضى كبيرة داخل عدد من غرف مركز التدريب، حيث تركوا المكان في حالة من الفوضى العارمة، وكان أوباميانغ ضمن هذه المجموعة.

وبحسب الصحيفة، وعلى الرغم من أن الغابوني، فعل ذلك لإضفاء نوع من المرح، إلا أن الموظف أبلغ الإدارة وتم اتخاذ العقوبة على إثر ذلك، حيث قررت إدارة النادي الجمعة، معاقبة أوباميانغ بإبعاده عن مباراة الأحد. وذكرت الصحيفة أن أوباميانغ قام بإفراغ مطفأة الحريق بجوار سرير بوب طاهري وعلى جميع أغراضه الشخصية أيضاً. وقبل أن يقدم اللاعب الغابوني اعتذاره يوم الجمعة، كانت العقوبة قد صدرت بالفعل، ولم يكن الاعتذار كافيًا لإلغائها.

وليست هذه المرة الأولى هذا الموسم التي يخرج فيها لاعبو فريق مرسيليا عن الحدود في ما يتعلق بأسباب بعيدة عن كرة القدم؛ فقبل بضعة أشهر، تورط أدريان رابيو وجوناثان رو، لاعب بولونيا الحالي، في شجار وصفته صحيفة ذا غارديان بأنه "عنيف للغاية" وخطير لدرجة أن اللاعب الشاب داريل باكولا أغمي عليه بعد مشاهدته. واضطر كل من رابيو ورو لمغادرة النادي. ولم يتردد المدرب آنذاك، روبرتو دي زيربي، ومجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات صارمة. وقبل مرحلتين من نهاية الموسم، يحتل مرسيليا المركز السابع في ترتيب الدوري، فيما باتت حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا شبه معدومة، بل إن النادي مهدد بعدم المشاركة في أي مسابقة أوروبية الموسم المقبل.