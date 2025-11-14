- بيير إيميريك أوباميانغ يعترف بأن انتقاله إلى تشلسي كان قراراً خاطئاً، حيث لم يحقق النجاح المتوقع وسجل فقط ثلاثة أهداف في 21 مباراة خلال موسم 2022-2023. - أوباميانغ كشف عن تفاصيل انتقاله من برشلونة إلى تشلسي، مشيراً إلى الظروف الصعبة التي مر بها، بما في ذلك تعرضه لسرقة في منزله وحاجة برشلونة لبيع أحد اللاعبين. - بعد تجربته غير الناجحة في تشلسي، انتقل أوباميانغ إلى مرسيليا، حيث أصبح قائداً للفريق وسجل 35 هدفاً في 65 مباراة.

لا يحمل النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ (36 عاماً)، ذكرى طيبة عن فترته القصيرة في صفوف نادي تشلسي الإنكليزي، إذ لم يسجّل سوى ثلاثة أهداف في 21 مباراة، خلال موسم 2022-2023، قبل أن يبدأ تجربته الأولى مع نادي مرسيليا الفرنسي، الذي يلعب له مجدداً في الوقت الحالي.

وتحدّث المهاجم الغابوني بصراحة عن انتقاله من نادي برشلونة الإسباني إلى تشلسي، كاشفاً الكثير من التفاصيل حول تلك المرحلة. وقال أوباميانغ في تصريحات لبودكاست دروبز الإنكليزي، كُشف عن تفاصيلها، أمس الخميس: "كان قراراً خاطئاً للغاية الذهاب إلى هناك (تشلسي). كان خطأً كبيراً بحق". وأضاف: "في ذلك العام (2022) كنت أمرّ بفترة صعبة في برشلونة. تعرّضت لعملية سرقة في منزلي، وكان النادي بحاجة لبيع أحد اللاعبين (إما أنا أو ممفيس ديباي)، والعرض الوحيد المطروح على الطاولة حينها كان من تشلسي".

وتابع موضحاً: "بالطبع لم تسر الأمور كما كنت أتمنى هناك، كما أن فكرة الانتقال إلى تشلسي، بعد أن كنت لاعباً في أرسنال، لم تكن تروق لي كثيراً، لكنني قلت لنفسي: حسناً، من أجل عائلتي سأنتقل، حتى وإن كان إلى تشلسي. كنت أعتقد أن الأمور قد تسير على ما يرام؛ أوليفييه جيرو انتقل من أرسنال إلى تشلسي، ولم يواجه أي مشكلة، لكن الوضع بالنسبة لي كان مختلفاً تماماً".

وبعد فترته القصيرة في ملعب "ستامفورد بريدج"، غادر أوباميانغ إلى نادي أولمبيك مرسيليا، ليتحول إلى قائد وركيزة أساسية للفريق، مسجلاً 35 هدفاً في 65 مباراة، في مسيرة لم تنقطع سوى بفترة قصيرة، قضاها في الدوري السعودي مع فريق القادسية.