- تألق اللاعبون العرب في الدوريات الأوروبية، حيث سجل الجزائري أنيس الحاج موسى هدف التعادل لفينورد ضد ألكمار، مما أهل الفريق لدوري أبطال أوروبا، بينما قاد ياسين تتراوي فريق شارل لوروا للفوز في الدوري البلجيكي. - سجل التونسي محمد الحاج محمود هدفاً لفريقه لوغانو قبل مغادرته، معبراً عن امتنانه للنادي، بينما أحرز عادل بالطيب هدفاً في الدوري الروماني، رغم عدم مشاركته مع منتخب تونس. - في الدوري الهولندي، سجل المغربي ياسين وكيلي هدفاً لفورتينا، بينما رفع سفيان ديوب رصيده إلى ثمانية أهداف مع نيس في الدوري الفرنسي، رغم تعقيد وضع الفريق.

شهدت مختلف الدوريات الأوروبية، اليوم الأحد، تسجيل أهداف بتوقيع نجوم كرة القدم العربية كما جرت عليه العادة في كل جولة أسبوعية في المسابقات المختلفة في القارة. وساهم الجزائري أنيس الحاج موسى في إنقاذ فريقه فينورد من الهزيمة، بعد أن سجل هدفاً منحه التعادل في مواجهة ألكمار (1ـ1) في الأسبوع 33 من الدوري الهولندي.

وسجل الجزائري تسعة أهداف في 29 مشاركة مع الفريق، وبفضل هدفه الأخير تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا. وقاد الجزائري الآخر، ياسين تتراوي، فريق شارل لوروا للانتصار على رويال أنتويرب بنتيجة (1ـ0) في الدوري البلجيكي، وهو الهدف الخامس في رصيده. كما نجح لاعب جزائري آخر في التسجيل، وهو أمين شياخة الذي سجل هدفاً في لقاء فريق روزنبورغ المنتصر على ليللستروم بنتيجة (2ـ0) في الدوري النرويجي وهو الهدف الأول في رصيده هذا الموسم.

وبعد أيام من إعلان عدم تجديد عقده مع لوغانو السويسري، سجل اللاعب التونسي محمد الحاج محمود، هدفاً في لقاء فريقه المنهزم بنتيجة (2ـ1) أمام سانت غالن. وسجل لاعب الوسط لمنتخب "نسور قرطاج" الهدف الثاني في رصيده وقد وجه تحية لجماهير فريقه في إشارة إلى اعترافه بجميل النادي الذي ساهم في تطوره وساعده على تمثيل منتخب تونس.

كما سجل التونسي، عادل بالطيب هدفاً في هزيمة فريقه بيتستي أمام دينامو بوخارست في الدوري الروماني، ولا يشارك بالطيب مع منتخب تونس رغم أنه سجل 9 أهداف في 37 مباراة. وقد خاض الكثير من التجارب في مسيرته الاحترافية وخاصة في الدوري التركي.

وسجل المغربي، ياسين وكيلي، هدفاً في مباراة فريق فورتينا المنتصر بنتيجة 3ـ2 على زولي في الدوري الهولندي وهو الهدف الثاني في رصيده خلال تسع مباريات. كما سجل مواطنه، سفيان ديوب هدفاً في لقاء فريقه نيس أمام أوكسير في الدوري الفرنسي رافعاً رصيده إلى ثمانية أهداف في الموسم الحالي، غير أن وضعية فريق نيس في الترتيب أصبحت معقدة قبل أسبوع من نهاية منافسات "الليغ 1".