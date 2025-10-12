أهانور يُثير جدلاً بوضعه المعقّد... إيطالي ممنوع من "الأزوري"

- أونيست أهانور، المدافع الشاب البالغ من العمر 17 عامًا، أصبح إحدى أبرز مفاجآت الدوري الإيطالي بعد انتقاله إلى أتالانتا مقابل 17 مليون يورو، حيث أثبت جدارته بسرعة في المباريات القليلة التي شارك فيها. - رغم ولادته ونشأته في إيطاليا، يواجه أهانور عقبات قانونية تمنعه من اللعب للمنتخب الإيطالي، مما يثير اهتمامًا كبيرًا حول مستقبله الدولي، خاصة مع اقتراب بلوغه الثامنة عشرة. - أظهر أهانور أداءً مميزًا في مركز قلب الدفاع، حيث تألق في مباراة أتالانتا ضد يوفنتوس، مما دفع مدربه إيفان يوريتش للإشادة بذكائه وقوته الذهنية.

يعتبر المدافع أونيست أهانور (17 عاماً)، إحدى أبرز الصفقات في الدوري الإيطالي لكرة القدم، خلال "الميركاتو" الصيفي الماضي، إذ خاطر فريق أتالانتا كثيراً بدفع 17 مليون يورو لجنوى، مقابل لاعب شاب بخبرة 270 دقيقة فقط في دوري الدرجة الأولى.

ومع ذلك، ترك انطباعاً جيداً في المباريات القليلة التي شارك فيها. ولم يُضِع وقتاً في تأكيد هذا المستوى مع فريقه الجديد، فقد استغرق الأمر منه خمس مباريات فقط، بعدما كان بديلاً في المباريات الثلاث الأولى، ليصبح لاحقاً إحدى أبرز مفاجآت "الكالتشيو"، كذلك فإنه أصبح بمشاركته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، أول لاعب تحت 18 عاماً يخوض أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا مع فريق إيطالي.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس السبت، أن مدرب منتخب إيطاليا، جينارو غاتوزو، عدد مهارات هذا المدافع، وطوله (1.84 متر)، وقوّته في المواجهات الثنائية، وخطواته السريعة. وقال "رينو"، في إشارة إلى أهانور مهاجم كلوب بروج البلجيكي، نيكولو تريسولدي: "نتحدث عنهما منذ فترة. إنهما لاعبان لديهما فرصة ارتداء قميص المنتخب الإيطالي، ونحن نعمل على ذلك. إننا نُجري مناقشات مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وبوفون". ومن اللافت للنظر أن أهانور المولود لأبوين نيجيريين، لا يُعتبر إيطالياً رسمياً حتى الآن، مع أنه وُلد في أفيرسا بمقاطعة كازيرتا، وعاش حياته كلها في إيطاليا. وهي عقبة حاول جنوى تجاوزها، وقد تتفاقم مع بلوغه الثامنة عشرة في 23 فبراير/ شباط المقبل، بشرط ألا يرتبط اسمه بنيجيريا.

وقال أهانور عن وضعيته: "وُلدتُ في أفيرسا، ولكن في عمر سنة واحدة، انتقلتُ مع والدتي إلى جنوى. عشتُ في ديرٍ به ملعب كرة قدمٍ سباعي. افتتحوا هناك مدرسة لكرة القدم، فطلبت اللعب معهم، وبعد ثلاث سنوات، وقّعت عقداً مع جنوى". وأكدت "ماركا" أن قضية أهانور مثيرة للاهتمام، فرغم أنه وُلِد ونشأ في إيطاليا، ولكن، على الأقل في الوقت الحالي، لا يستطيع اللعب مع "الأزوري"، الذي يفتقر إلى المواهب ويبحث عن أسماء تساعده في استعادة مكانته عالمياً.

وشغل أهانور في بداية مسيرته مركز الظهير الأيسر، وتألق كثيراً في مباراة أتالانتا ضد يوفنتوس (1-1)، منذ أيام قليلة، حيث لعب في مركز قلب دفاع في تشكيلة من ثلاثة لاعبين. وكان الأكثر نجاحاً في التدخلات (2 من 4) وفاز بأكبر عدد من المواجهات الثنائية، سواء بشكل عام (7 من 11) أو في الكرات الهوائية (2 من 3). واحتل المركز الثالث في تشتيت الكرة (7) والرابع في استعادة الكرة (4). وقال عنه مدربه الجديد، إيفان يوريتش: "لقد لعب جيداً في باريس (في دوري أبطال أوروبا). إنه ذكي للغاية، لا يستسلم، وقد ترك انطباعاً قوياً لديّ خلال الأشهر الثلاثة الماضية. عليه أن يظل في كامل قواه الذهنية والتركيز العالي، وأنا متأكد من ذلك".