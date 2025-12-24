أهازيج وأفراح تونسية بعد العرض الكبير في بداية رحلة نسور قرطاج

- حقق المنتخب التونسي فوزاً كبيراً على أوغندا بنتيجة 3-1 في افتتاح مشاركته بكأس أمم أفريقيا 2025، مما أثار فرحة جماهيره التي أشادت بالأداء الهجومي للفريق ونجومه مثل حنبعل المجبري. - يعتبر هذا الانتصار الأكبر لتونس في البطولة منذ 2022، ويمنحها صدارة مؤقتة للمجموعة الثالثة، مما يزيد من حماس الجماهير قبل مواجهة نيجيريا المقبلة. - يطمح المنتخب لتحقيق لقبه الثاني في البطولة، بعد فوزه الوحيد في 2004، ويستعد لمواجهة نيجيريا في صراع مبكر على الصدارة.

أطلقت جماهير المنتخب التونسي أهازيج وأفراحاً كبيرة بعدما دشّن "نسور قرطاج" مشاركتهم في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة في المغرب، بانتصار كبير على منتخب أوغندا بنتيجة 3-1، في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات.

وبعد صفارة النهاية، اختلطت أهازيج الجماهير التونسية بالتحليلات السريعة، في محيط الملعب الأولمبي في الرباط. وفي تصريحات لـ"العربي الجديد"، لم تُخفِ جماهير منتخب تونس رضاها عن الأداء الهجومي للفريق، حيث ظهر المنتخب أكثر تحكماً وإصراراً على حسم المباراة، مع الإشادة بالعديد من النجوم، من بينهم حنبعل المجبري.

وتدرك الجماهير التونسية أن الطريق ما زال طويلاً، لكنها ترى في هذا الانتصار بداية يمكن البناء عليها، فالفريق سيواجه نيجيريا يوم السبت المقبل في صراع مبكر على صدارة المجموعة، فيما يلتقي منتخبا أوغندا وتنزانيا في المباراة الثانية من الجولة ذاتها.

ويعد هذا الفوز هو الأول لتونس في أمم أفريقيا منذ 23 يناير/ كانون الثاني 2022، تاريخ الفوز على نيجيريا 1 -صفر في دور الـ16، كما أنه أكبر انتصار تونسي في البطولة الأفريقية (3 أهداف أو أكثر)، منذ الفوز على موريتانيا 4- صفر في 16 يناير 2022. كذلك، فإن فوز تونس هو الرابع للمدرب سامي الطرابلسي في النهائيات الأفريقية، بعدما قاد منتخب بلاده إلى ثلاثة انتصارات سابقة.

ومنح منتخب تونس صدارة المجموعة الثالثة مبكراً، مستفيداً من فارق الأهداف، بعد فوز منتخب نيجيريا في وقت سابق على تنزانيا بنتيجة (2-1)، وهي صدارة مؤقتة، لكنها كافية لإشعال حماس الجماهير التي بدأت تفكر مباشرة في المواجهة المقبلة أمام نيجيريا.

ويطمح منتخب تونس لتحقيق اللقب الثاني في تاريخه ببطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما جاء تاجه الوحيد في عام 2004 عندما استضاف المنافسات على أرضه، يوم انتصر على المغرب في النهائي بنتيجة (2-1)، عن طريق البرازيلي- التونسي فرانسيلودو سانتوس، وزياد الجزيري، كما حقق "نسور قرطاج" المركز الثاني مرتين في نسختي 1965 و1996.