أنيس حاج موسى يُثير تنافساً بين الأندية وفينورد يحدّد سعره

يُثير مهاجم منتخب الجزائر لكرة القدم، أنيس حاج موسى (24 عاماً)، اهتمام عديد الأندية في مختلف الدوريات الأوروبية، بعد تألقه مع فريق فينورد الهولندي، كما أنه كان مميزاً في المباريات التي شارك فيها مع منتخب بلاده. وأصبح أنيس حاج موسى قريباً من الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل، فرغم أنه مرتبط بعقد إلى نهاية موسم 2029ـ2030، فإنّ النادي الهولندي لن يُعارض رحيل لاعبه. وقد كان اللاعب الجزائري أساسياً، يوم الأحد، في قمة الدوري الهولندي، التي شهدت تعادل فريقه مع اياكس (1ـ1)، ليحافظ فينورد على مركز الوصافة.

وأكد موقع فوت ميركاتو الفرنسي، أن فريق فينورد حدّد سعر النجم الجزائري بين 30و35 مليون يورو. وهو مبلغ يعكس قيمة اللاعب في الفريق، إذ برز منذ بداية الموسم بأرقامه الجيّدة، إذ سجل 8 أهداف وصنع خمسة، خلال 25 مباراة، وهي أرقام إيجابية بالنسبة إلى جناح. ولم يكشف الموقع الفرنسي، عن اسم الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم الجزائري، ولكن تبدو الفرق الإنكليزية، الأقرب لضمّ الجناح الجزائري، بحكم أنها تملك ميزانية ضخمة تساعدها على عقد الصفقات القوية، خاصة وأنها تستهدف باستمرار نجوم الدوري الهولندي في المواسم الأخيرة.

وشهد مستوى أنيس حاج موسى تطوراً لافتاً في الفترة الأخيرة، بعد أن كسب الثقة الضرورية، وحجز مكاناً أساسياً في صفوف الفريق، وهو ما ساعده على التألق، كما أنه أصبح لاعباً مُهماً في حسابات منتخب الجزائر، وتألقه في الفترة الماضية سيفرض على المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش الاعتماد عليه باستمرار لاستغلال مهاراته العالية وخاصة قدرته على المراوغة وتجاوز المدافعين بسهولة.