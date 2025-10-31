أنيس حاج موسى يخرج عن صمته ويدافع عن بيتكوفيتش

- أنيس حاج موسى، نجم منتخب الجزائر وفاينورد، يدعم مدربه فلاديمير بيتكوفيتش، مشيداً بالتجديد الشبابي في المنتخب رغم الانتقادات حول عدم منح الفرص الكافية للمواهب الجديدة. - موسى يبرز التغيير الإيجابي في سياسة المنتخب، مشيراً إلى أسماء شابة مثل إبراهيم مازة وأمين شياخة، ويؤكد على الثقة التي يمنحها المدرب للاعبين الشباب، مما يعزز الروح الجماعية. - الجماهير الجزائرية تطالب بمشاركة موسى أساسياً، خاصة بعد تألقه في الدوري الهولندي، حيث جذب اهتمام الأندية الأوروبية بمهاراته في الثلث الهجومي.

خرج نجم منتخب الجزائر المحترف في نادي فاينورد روتردام الهولندي أنيس حاج موسى (23 عاماً) عن صمته، ليرد على الانتقادات التي وُجهت في الآونة الأخيرة إلى مدرب "الخُضر" البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، والمتعلقة بعدم منحه الفرصة الكافية للاعبين الشباب داخل التشكيلة، خاصة في مركز الجناح الأيمن الذي يحتكره لاعب الأهلي السعودي المخضرم رياض محرز (34 عاماً) رغم تراجع مستواه وأرقامه مؤخراً.

وفي مقابلة مطولة مع مجلة سو فوت الفرنسية نُشر جزء منها اليوم الجمعة، تحدث أنيس حاج موسى عن الأجواء داخل منتخب الجزائر، مؤكداً أن المرحلة الحالية تشهد تغيراً حقيقياً على مستوى السياسة الفنية والتعامل مع اللاعبين الشباب، إذ قال: "هناك تجديد حقيقي داخل منتخب الجزائر، ويمكننا أن نشعر بذلك بوضوح. التشكيلة أصبحت أكثر شباباً، أفكر في إبراهيم مازة، وأمين شياخة، وبدر الدين بوعناني، وفارس شايبي، كما أننا نحظى بثقة حقيقية من المدرب. إنها سياسة لعب أحبها كثيراً، لأنه ينجح في جعلنا جميعاً معنيين بالمشروع، حتى وإن لم نشارك كثيراً، فلا وجود لأي إحباط".

ويُعدّ هذا التصريح بمثابة دعم واضح من نجم فاينورد لمدربه فلاديمير بيتكوفيتش، الذي يواجه ضغوطاً كبيرة من جانب الجماهير، وبعض وسائل الإعلام، التي تطالب بتجديد الدماء بشكل أوسع في بعض المراكز، فالمدرب السابق للمنتخب السويسري يعتمد في تشكيلته على مزيج من الخبرة والطموح، لكنه يتعرض لانتقادات تتعلق بتأخره في منح الفرصة الكاملة لجيل المواهب الجديدة.

ويعد أنيس حاج موسى من أبرز الأسماء التي تطالب الجماهير الجزائرية برؤيتها في التشكيلة الأساسية لمنتخب الجزائر، خصوصاً بعد المستويات المميزة التي يقدمها خلال آخر موسمين في الدوري الهولندي لكرة القدم، إذ جذب أنظار كبار الأندية الأوروبية بأسلوبه السريع وقدرته على صناعة الفارق في الثلث الهجومي الأخير، وهو حال العديد من الأسماء الأخرى المتألقة أيضاً في مركز الجناح الأيمن مع فرق أخرى، أبرزهم نجم باريس إف سي إيلان قبال (27 عاماً) الذي يعد أحد أبرز اللاعبين في الدوري الفرنسي خلال الموسم الكروي الحالي.