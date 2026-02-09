أنيسيموفا تودع بطولة قطر للتنس وتفقد لقبها بداعي الإصابة

الدوحة

العربي الجديد

09 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 22:03 (توقيت القدس)
أنيسيموفا في مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش، 9 فبراير 2026 (بدر الدين طنني/Getty)
أنيسيموفا في مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش، 9 فبراير 2026 (بدر الدين طنني/Getty)
- انسحبت أماندا أنيسيموفا من بطولة قطر للتنس لأسباب صحية، مما أدى إلى فقدانها لقبها وتراجعها في التصنيف العالمي، حيث كانت متأخرة في المجموعة الثالثة أمام كارولينا بليشكوفا.

- إيما رادوكانو انسحبت أيضًا بسبب الإصابة في مباراتها ضد كاميليا أوسوريو، مما يضيف إلى سلسلة إصاباتها التي أثرت على مسيرتها بعد بداية واعدة.

- شهد اليوم الأول من البطولة انتصارات لافتة لماريا ساكاري، تشينغ تشينغوين، وجانيس تجين، بينما تأهلت ليندا نوسكوفا وتيريزا فالينتوفا إلى الأدوار التالية.

فشلت الأميركية أماندا أنيسيموفا (24 عاماً)، المصنفة رابعة عالمياً، في الدفاع عن لقبها في بطولة قطر للتنس من فئة 1000 نقطة، بعد انسحابها من مواجهة التشيكية كارولينا بليشكوفا لأسباب صحية اليوم الاثنين. وانسحبت أنيسيموفا في المجموعة الثالثة عندما كانت متأخرة بنتيجة (4ـ1)، ولم تعد قادرة على إكمال المباراة، وبالتالي فقدت لقبها سريعاً. وبعد خسارة نقاط بطولة قطر، فإن أنيسيموفا ستغادر أول خمس مراتب في التصنيف العالمي الذي سيصدر الأسبوع المقبل، ولهذا كانت خسائرها من اللقاء عديدة.

كما ودعت البريطانية إيما رادوكانو (23 عاماً)، المصنفة 30 عالمياً، البطولة بعد انسحابها من مواجهة الكولومبية كاميليا أوسوريو، المصنفة 80 عالمياً، وذلك بسبب الإصابة، حيث سيطر التعادل بمجموعة لكل لاعبة، وفي المجموعة الثالثة والفاصلة، تقدمت الكولومبية (2ـ0)، قبل أن تنسحب رادوكانو من المباراة. وبعد أيّام قليلة من خوض أول نهائي في مسيرتها منذ قرابة خمسة مواسم، تعرضت رادوكانو إلى خيبة جديدة، بما أنها تعاني في السنوات الأخيرة من تواتر الإصابات، وهو ما هدد مسيرتها بعد بداية قوية تركت خلالها انطباعات بأنها ستكون نجمة ملاعب التنس العالمية، لكن سرعان ما تلقت الكثير من الصدامات لتفشل في حصد مراتب متقدمة في الترتيب، وهذه الإصابة ستعيدها إلى مربع الشك مجدداً.

وغابت المفاجآت القوية عن منافسات اليوم الأول، فقد تخطت اليونانية ماريا ساكاري عقبة التركية زينب سونميز بعد الانتصار عليها بنتيجة (2ـ0)، حيث كانت اللاعبة التركية تطمح إلى تحسين ترتيبها بما أنها تحتل المركز الـ85 عالمياً، لكنها اصطدمت بلاعبة أكثر استعداداً.

