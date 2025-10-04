أنيسيموفا تفاجئ غوف في 58 دقيقة وتتأهل إلى نهائي بطولة بكين

- أماندا أنيسيموفا (24 سنة) تفاجئ كوكو غوف (21 سنة) بفوز سريع في نصف نهائي بطولة بكين المفتوحة للتنس، لتتأهل لأول مرة إلى النهائي في بطولة ذات الألف نقطة، بعد فوزها بمجموعتين نظيفتين (6-1) و(6-2) في 58 دقيقة فقط. - أنيسيموفا، المصنفة الرابعة عالميًا، تتفوق على غوف، حاملة لقب رولان غاروس، وتضرب موعدًا في النهائي مع الفائزة من مواجهة جيسيكا بيغولا وليندا نوسكوفا. - عبرت أنيسيموفا عن سعادتها بأدائها ودعم الجماهير، مؤكدة أهمية اللعب الجيد لتحقيق الفوز، رغم أن غوف كانت المفضلة لدى الجماهير.

فاجأت اللاعبة الأميركية، أماندا أنيسيموفا (24 سنة)، منافستها الأميركية، كوكو غوف (21 سنة)، في مواجهة الدور نصف النهائي في بطولة بكين المفتوحة للتنس، لتتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة ذات الألف نقطة للمرة الأولى في مسيرتها الرياضية. وأنهت أماندا أنيسيموفا المواجهة أمام غوف في 58 دقيقة فقط، بمجموعتين نظيفتين (6-1) و(6-2)، السبت، وحسمت المصنفة الرابعة مواجهتها مع المصنفة الثانية وحاملة اللقب سريعاً، لتضرب موعداً مع الفائزة من مواجهة نصف النهائي الثانية والتي ستجمع الأميركية الأخرى المخضرمة جيسيكا بيغولا والتشيكية الشابة ليندا نوسكوفا المصنفة 26 عالمياً.



وفي تفاصيل المواجهة، تقدمت أنيسيموفا (5-صفر) بعد ربع ساعة فقط، فيما كانت غوف ترسل الكرات الطويلة خارج الملعب أو في الشبكة. وحاولت ابنة الحادية والعشرين، المتوجة هذه السنة بلقب رولان غاروس، إيقاف زحف أنيسيموفا، إلا أن كابوسها استمر في المجموعة الثانية التي تقدمت فيها مواطنتها أيضاً (5-صفر). وكانت خسارة غوف الوحيدة في ملعب دياموند كورت الرئيس في بكين، أمام البولندية إيغا شفيونتيك، في نصف نهائي عام 2023.

وتحدثت أنيسيموفا، المصنفة الرابعة عالمياً والتي خسرت نهائي فلاشينغ ميدوز في نيويورك أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى عالمياً، بعد نهاية المواجهة وقالت أمام الجماهير: "تمكنت من تقديم أداء جيد بالفعل. عرفت أنه يجب اللعب بشكل جيد أمام كوكو بحال أردت تحقيق الفوز. أنا متحمسة للنهائي"، في وقت كانت غوف اللاعبة المفضّلة لدى الجماهير التي ملأت المدرجات، بيد أن أنيسيموفا سيطرت على المواجهة، ورغم ذلك، شكرت صاحبة الـ24 سنة الجماهير قائلة: "كان دعم الجماهير هائلاً منذ اليوم الأول. أعتقد أن هذا ما ساعدني طوال الدورة".