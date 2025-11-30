أنوف تُحدث أزمات في الملاعب: ورطت نجوماً وأثارت السخرية

أثارت أنوف بعض اللاعبين أزمات في ملاعب كرة القدم، خلال السنوات الأخيرة، إذ اختلفت الأسباب، سواء بسبب التعرض إلى الإصابات أو بسبب الحجم، ومِن ثمّ تكون سبباً في السخرية، التي تقود إلى عقوبات أو مشاحنات بين اللاعبين، في لقطات تحولت فيها أنوف اللاعبين إلى عنوان بارز، وسرقت الأضواء على نحوٍ لافت بقصص متعدّدة ومختلفة.

🚨 Absolutely disgusting and disgraceful from Victor Edvardsen of Go Ahead Eagles, who mocked Angelo Stiller's nose during the game last night.



We’re all behind you, Angelo Stiller! ❤️ pic.twitter.com/cvsZsbigJD — SimplyUtd (@SimplyUtd) November 28, 2025

وكانت آخر الأزمات، التي أثارتها أنوف اللاعبين، ما حصل في لقاء بالدوري الأوروبي، مساء الخميس الماضي، حين سخر مهاجم فريق جو أهيد إيغلز الهولندي، فيكتور إدواردسن، علناً من ظهور لاعب خط وسط شتوتغارت، أنجيلو ستيلر، خلال مباراة الفريقين في الدوري الأوروبي. وأثارت الصورة غضباً واسعاً في ألمانيا وهولندا. وفي الدقيقة الـ74، وبينما كانت النتيجة 3-0 لصالح الضيوف، اقترب إدواردسن من ستيلر ساخراً من بنيته الجسدية، وتحديداً من أنفه، بإيماءات مبالغ فيها، واستشاط ستيلر غضباً، فاضطر زملاؤه إلى كبح جماحه لمنع شجار. وفي النهاية، أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه مهاجم فريق جو أهيد، الذي بدأ المشاجرة، ولاعب خط وسط شتوتغارت.

Victor Edvardsen (Deventer Go Ahead Eagles) is seen mocking nose deformity and cleft lip of Angelo Stiller (VfB Stuttgart). pic.twitter.com/8BPh9LWUNF — gone rogue (@xtweetsonx) November 28, 2025

وحاول إدواردسن شرح ما حصل لصحيفة زيغو سبورت، قائلاً: "هذا ليس طبيعياً، لكن الأدرينالين سيطر عليّ. لم ألعب منذ شهرين، لذلك أردتُ بثّ بعض الحيوية في الفريق. كما أنني أشعر بالكثير من الحماس عندما ألعب".

وبعد موجة الغضب التي أثارتها أفعاله، أرسل قائد الفريق الهولندي زميله إدواردسن إلى غرفة ملابس شتوتغارت للاعتذار، كما أصدر بياناً يدعم فيه اعتذاره. قال فيه: "لقد حصل بيننا ما لا يليق بملعب كرة قدم. ثم ذهبتُ إلى غرفة ملابس شتوتغارت للاعتذار. أنا قدوة، ويجب أن أتصرف وفقاً لذلك"، كما أفادت صحيفة تيليغراف الهولندية بأن فريق جو أهيد إيغلز غرّم إدواردسن 500 يورو.

Quand c’était Barton et Ibrahimovic personne n’a rien dit hein ( je déteste Stuttgart au plus profond de mon cœur) pic.twitter.com/xzjnxwQJTb — Marcgros Peus ⛧ 🖤💛 (@Omarborussen09) November 29, 2025

وتُعيد هذه الواقعة إلى الذاكرة الحادث، الذي شهده "كلاسيكو" فرنسا، في لقاء الكأس بين أولمبيك مرسيليا وباريس سان جيرمان، إذ تهكم لاعب فريق الجنوب الفرنسي، الإنكليزي جوي بارتون، على أنف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش. واستعاد لاعب مرسيليا، مودو سوغو، في برنامج "لو فيستيار" تفاصيل الحادثة، قائلاً: "قبل نهاية الشوط الأول بقليل، وخلال صراع هوائي، أسقط إبراهيموفيتش بارتون أرضاً، تاركاً قدميه خلفه. نهض لاعب الوسط الإنكليزي، المعروف عنه عدم التراجع، وبدأ بشتم السويدي لفظياً. لم يثنه فارق الطول، بل استمر في استفزاز النجم الباريسي، حتى أنه قلّد أنفه الطويل بإصبعه. وقال بارتون: "أنفك طويل لدرجة أنك لا ترى حذاءك". وقد جلب أنف زلاتان اهتماماً واسعاً، إذ تعرض ذلك التمثال المُقام تكريماً له للتخريب خمس مرات في شهر، وفي المحاولة الخامسة تمكن المخربون من قطع أنف تمثال أفضل هداف في تاريخ كرة القدم السويدية.

وخلال بطولة أوروبا "يورو 2024" في ألمانيا، أثار نجم منتخب فرنسا، كيليان مبابي، المخاوف بعد إصابته في أنفه، خلال المباراة الأولى أمام النمسا، وسط غموض بشأن قدرته على إكمال المنافسات، وسعى مبابي لطمأنة الجميع، تماماً بعد الفحوصات التي خضع لها ليلاً. ففي ساعة متأخرة من الليل، نشر قائد المنتخب الفرنسي عبر حسابه على "إنستغرام" منشوراً يُقلل فيه من أهمية الموقف، وسأل متابعيه مازحاً: "هل لديكم أي أفكار بشأن الكمامات؟". وقد تعدّدت التعليقات، قبل أن يظهر مبابي في المباراة الثالثة من الدور الأول يحمل قناعاً واقياً لحماية أنفه، الذي تعرّض إلى الكسر، وحمل القناع الذي ظهر به اللاعب في التدريبات ألوان منتخب فرنسا، قبل أن يرتدي قناعاً باللون الأسود فقط خلال المباريات الرسمية، حسب قوانين الاتحاد الدولي.