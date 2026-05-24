أنفيلد يتهيأ لوداع أعظم نجومه.. محمد صلاح

- محمد صلاح يستعد لتوديع ليفربول بعد مسيرة استثنائية، حيث شارك في 441 مباراة وسجل 257 هدفاً، محققاً إنجازات مذهلة مثل الفوز بأربع جوائز للحذاء الذهبي ولقبين في الدوري وكأس أبطال أوروبا. - انضم صلاح إلى ليفربول في 2017 من روما، وأصبح النجم الأول لجماهير "الريدز"، حيث ساهم في استعادة لقب الدوري وهيمنة الفريق أوروبياً، مما جعله أسطورة حقيقية في تاريخ النادي. - يودع ليفربول صلاح برسالة مؤثرة، مشيداً بعلاقته الخاصة مع الجماهير، بينما يصفه ستيفن جيرارد ويورغن كلوب بأنه في مستوى عظماء كرة القدم مثل ميسي ورونالدو.

يستعد المهاجم المصري محمد صلاح (33 عاماً) لتوديع نادي ليفربول الإنكليزي، الأحد، في آخر مباراة له بقميص "الريدز"، ليسدل الستار على واحدة من أعظم المسيرات التي كتبها لاعب عربي في الملاعب الأوروبية، بعدما تحوّل من صفقة واعدة إلى أسطورة خالدة في تاريخ النادي الانكليزي.

وانضم صلاح إلى ليفربول قادماً من نادي روما الإيطالي في صيف 2017، لتنطلق رحلة استثنائية بكل المقاييس كان خلالها المصري العنوان الرئيسي لنجاحات الفريق في مختلف المسابقات، فاستعاد لقب الدوري بعد سنوات من الانتظار وهيمن أوروبياً. وشارك المهاجم المصري في 441 مباراة وسجل 257 هدفاً وصنع 122 هدفاً، حسب أرقام موقع "ترانسفيرماركت" العالمي. ولهذا، فإن صلاح لن يرحل عن ليفربول لاعباً عادياً، بل أسطورة حقيقية نافست كل الأسماء التي كتبت تاريخ النادي على مرّ العقود، وتحوّل إلى النجم الأول بالنسبة إلى جماهير "الريدز".

وودّع ليفربول نجمه المصري برسالة مؤثرة جاء فيها: "إلى جانب إنجازاته المذهلة التي تشمل أربع جوائز للحذاء الذهبي، وثلاث جوائز لأفضل لاعب في العام من رابطة اللاعبين المحترفين، وجائزة أفضل لاعب في العام من رابطة صحافيي كرة القدم، ولقبين في الدوري، وكأس أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، والعديد من ميداليات الكؤوس المحلية، لكنّ العلاقة الخاصة التي بناها مع جماهير النادي على مدار ما يقرب من عقد في ميرسيسايد ستظل أكثر ما يعتز به".

وفي انتظار معرفة المحطة المقبلة في مسيرة اللاعب المصري، فإن محمد صلاح سيحظى بوادع الأساطير في مواجهة ليفربول وبرنتفورد في آخر مباريات الدوري الإنكليزي لكرة القدم، فالأزمات التي واجهت المصري في الموسم الحالي في علاقته بالمدرب الهولندي آرني سلوت، وكذلك بعد تراجع أرقامه الشخصية، لن تمحو النجاحات التي تحققت في المواسم الماضية، والتي جعلت صلاح لاعباً مميزاً في كرة القدم الإنكليزية.

وقد نقل موقع ليفربول موقف نجوم النادي من مسيرة صلاح، حيث قال عنه القائد التاريخي ستيفن جيرارد: "عندما كنت في أوج عطائي، وكنت أشعر أنني قادر على اللعب ضد أي لاعب أو التأثير على المباريات على أعلى المستويات، كنت أشعر دائماً أن هناك العديد من اللاعبين الذين كانوا في مستوى مختلف. في زماني، كان رونالدينيو، على سبيل المثال، وكريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، وزين الدين زيدان، ومجموعة اللاعبين تلك، وتشافي، وأندريس إنييستا، الذين كنت تشعر أنهم وحوش في عالم كرة القدم. صلاح في ذلك المستوى، لا تدع أحداً يقول لك غير ذلك، إنه في ذلك المستوى". أما الألماني يورغن كلوب، مدرب الفريق سابقاً، فقال عنه: "إنه أحد أفضل اللاعبين على مر العصور، إنه لاعب كرة قدم مذهل، إنه سفير رائع للعالم العربي بأسره، لا يسعني إلا أن أكون فخوراً به للغاية".