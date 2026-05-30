أنشيلوتي يُنهي الجدل ويحسم مصير نيمار في كأس العالم

أكد مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم الإيطالي كارلو أنشيلوتي (66 عاماً) أنه لا يُفكر في استبدال النجم نيمار بسبب الإصابة التي يُعاني منها، والتي تهدد مشاركته في بداية كأس العالم 2026. وظهر مدرب ريال مدريد سابقاً حاسماً في قراره ليُنهي الجدل بشأن إمكانية استبعاد نيمار من القائمة ودعوة لاعب آخر مكانه، بل إنه أكد أن المجموعة التي اختارها هي التي ستخوض البطولة.

ونقلت صحيفة ليكيب الفرنسية، السبت، تصريحات أنشيلوتي في مؤتمر صحافي، حيث قال: "حتى أكون واضحاً، سيبقى معنا (نيمار) حتى يتعافى ويصبح جاهزاً للمشاركة، نعتقد أنه سيكون جاهزاً للمباراة الأولى (ضد المغرب في 14 يونيو/حزيران). وإن لم يكن كذلك، فسيكون جاهزاً للمباراة الثانية (ضد هايتي في 20 يونيو). لن نستبدل أي لاعب. هؤلاء هم اللاعبون الـ26 الذين تم اختيارهم، وهؤلاء الـ26 سيلعبون في كأس العالم. لسوء الحظ، يعاني نيمار من هذه المشكلة البسيطة التي تمنعه ​​من التدرب مع الفريق، لكنه يبلي بلاءً حسناً على المستوى الفردي".

وفور وصوله إلى مركز تدريب المنتخب البرازيلي، خضع نيمار لفحوصات طبية، بما في ذلك التصوير بالرنين المغناطيسي الذي كشف عن تمزق من الدرجة الثانية في عضلة الساق، وليس مجرد تورم. وعلق طبيب منتخب البرازيل رودريغو لاسمار قائلاً: "نتوقع أن يكون جاهزاً للعب في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع". ويمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم المنتخبات المشاركة فرصة استبدال اللاعبين في حال تعرضهم إلى إصابات، ولكن لا يمكن تغيير المصابين إلا قبل 24 ساعة من أول مباراة للمنتخب في البطولة، وبعدها لا يمكن إدخال أي تعديل على القائمة.