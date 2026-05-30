أنشيلوتي يُنهي الجدل ويحسم مصير نيمار في كأس العالم

كرة عالمية
برازيليا

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
30 مايو 2026
أنشيلوتي في مركز تدريب غرانخا كوماري، 30 مايو 2026 (ماورو بيمينتيل/Getty)
أنشيلوتي في مركز تدريب غرانخا كوماري، 30 مايو 2026 (ماورو بيمينتيل/Getty)
+ الخط -

أكد مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم الإيطالي كارلو أنشيلوتي (66 عاماً) أنه لا يُفكر في استبدال النجم نيمار بسبب الإصابة التي يُعاني منها، والتي تهدد مشاركته في بداية كأس العالم 2026. وظهر مدرب ريال مدريد سابقاً حاسماً في قراره ليُنهي الجدل بشأن إمكانية استبعاد نيمار من القائمة ودعوة لاعب آخر مكانه، بل إنه أكد أن المجموعة التي اختارها هي التي ستخوض البطولة.

ونقلت صحيفة ليكيب الفرنسية، السبت، تصريحات أنشيلوتي في مؤتمر صحافي، حيث قال: "حتى أكون واضحاً، سيبقى معنا (نيمار) حتى يتعافى ويصبح جاهزاً للمشاركة، نعتقد أنه سيكون جاهزاً للمباراة الأولى (ضد المغرب في 14 يونيو/حزيران). وإن لم يكن كذلك، فسيكون جاهزاً للمباراة الثانية (ضد هايتي في 20 يونيو). لن نستبدل أي لاعب. هؤلاء هم اللاعبون الـ26 الذين تم اختيارهم، وهؤلاء الـ26 سيلعبون في كأس العالم. لسوء الحظ، يعاني نيمار من هذه المشكلة البسيطة التي تمنعه ​​من التدرب مع الفريق، لكنه يبلي بلاءً حسناً على المستوى الفردي".

دافيد أنشيلوتي في ملعب أوليمبيكو نيلتون سانتوس، 1 أكتوبر 2025 (روانو كارنيرو/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

نجل أنشيلوتي يعتزم مغادرة منتخب البرازيل وهذه وجهته

وفور وصوله إلى مركز تدريب المنتخب البرازيلي، خضع نيمار لفحوصات طبية، بما في ذلك التصوير بالرنين المغناطيسي الذي كشف عن تمزق من الدرجة الثانية في عضلة الساق، وليس مجرد تورم. وعلق طبيب منتخب البرازيل رودريغو لاسمار قائلاً: "نتوقع أن يكون جاهزاً للعب في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع". ويمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم المنتخبات المشاركة فرصة استبدال اللاعبين في حال تعرضهم إلى إصابات، ولكن لا يمكن تغيير المصابين إلا قبل 24 ساعة من أول مباراة للمنتخب في البطولة، وبعدها لا يمكن إدخال أي تعديل على القائمة.

دلالات
المزيد في رياضة
نصري في مؤتمر صحافي، 9 يوليو 2019 (فيرجيني ليفور/فرانس برس)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

نصري يدافع عن بنعطية ويعيد ملف أزمة مرسيليا

حافلة ريال مدريد في لندن، 8 أبريل 2025 (فينس مينوت/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

ريكيلمي يستغل نهائي دوري الأبطال في حملته لرئاسة ريال مدريد

بوتشيتينو يتفاعل خلال مواجهة البرتغال الودية، 31 مارس 2026 (كيفن كوكس/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

بوتشيتينو يحسم مستقبله مع منتخب أميركا بعد مونديال 2026