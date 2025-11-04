أنشيلوتي يُعلق على أزمة فينيسيوس في ريال مدريد: لستُ والده

- كارلو أنشيلوتي يوضح تعامله الاحترافي مع فينيسيوس جونيور بعد اعتراضه على استبداله في مباراة الكلاسيكو، مؤكدًا على أهمية اللاعب للمنتخب البرازيلي وعلاقته الجيدة معه. - أنشيلوتي يعلن عن قائمة المنتخب البرازيلي لمواجهتي السنغال وتونس الوديتين، مع عودة فابينيو واستدعاء جوبا وفيتور روكي لأول مرة، بينما يستمر غياب نيمار جونيور. - المدير الرياضي رودريغو كايتانو يلفت انتباه الصحافيين بتواصله مع أنشيلوتي، الذي يؤكد على تركيزه كمدرب فقط دون التدخل في حياة فينيسيوس الشخصية.

علّق المدير الفني لمنتخب البرازيل، الإيطالي، كارلو أنشيلوتي (66 عاماً)، على الفترة الصعبة التي يمرّ بها فينيسيوس جونيور (25 عاماً) مع ريال مدريد الإسباني، خصوصاً في الأيام القليلة الماضية، بعدما أثار اللاعب جدلاً واسعاً بسبب اعتراضه على قرار المدرب الإسباني تشابي ألونسو باستبداله خلال الشوط الثاني من مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأوضح أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس الاثنين، عقب إعلان قائمة المنتخب البرازيلي استعداداً لمواجهتي السنغال وتونس الوديتين، رداً على سؤال حول وضع فينيسيوس جونيور، أنه يتعامل مع اللاعب بعقلية احترافية بحتة، لا بعلاقة أبوية، قائلاً: "علاقتنا مع فينيسيوس ممتازة، كما هي الحال مع جميع اللاعبين، عندما يحدث أمر ما، نتحقق منه ونتحدث معه لفهم ما جرى".

وأضاف أنشيلوتي في حديثه عن تفاصيل ما دار بينه وبين فينيسيوس بعد واقعة الكلاسيكو، قائلاً: "تحدثت إلى فينيسيوس حول ردّة فعله أثناء الاستبدال، وأوضح لي ما كان يفكر فيه، وقلت له إنه كان مخطئاً، وقد فهم الخطأ واعتذر، وأعتقد أن المسألة انتهت، فينيسيوس لاعب مهم جداً بالنسبة لنا، ويمكنه أن يقدم الكثير للمنتخب، نحن نكنّ له كل التقدير، ولا أعتقد أن هناك أي مشكلة لا هنا ولا في ناديه أو مع مدربه".

ثم اقترب المدير الرياضي للمنتخب البرازيلي، رودريغو كايتانو، وهمس ببضع كلمات في أذن المدرب الإيطالي، في مشهدٍ لفت انتباه الصحافيين، قبل أن يستأنف الأخير حديثه عن نجمه فينيسيوس، الذي سبق له الإشراف عليه خلال فترته مع نادي ريال مدريد قائلاً: "حياة فينيسيوس الشخصية؟ لست والده ولا شقيقه، أريد فقط أن أكون مدربه، لا أكثر، حياته الخاصة تخصّه وحده".

وسيخوض المنتخب البرازيلي مباراته الودية الأولى يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل أمام السنغال على ملعب الإمارات في لندن، فيما يواجه تونس بعد ثلاثة أيام على ملعب بيار موروا في مدينة ليل الفرنسية، وقد شهدت قائمة أنشيلوتي العديد من المفاجآت، أبرزها عودة فابينيو بعد غيابه عن "السيليساو" منذ كأس العالم 2022، كما استدعي جوبا (باهيا) وفيتور روكي (بالميراس) للمرة الأولى، بينما تواصل غياب نيمار جونيور رغم تعافيه من الإصابة ومشاركته أخيراً مع سانتوس.