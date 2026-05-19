أنشيلوتي يمنح نيمار فرصة الرقصة الأخيرة بدعوة لكأس العالم 2026

- أعلن كارلو أنشيلوتي عن قائمة منتخب البرازيل لكأس العالم 2026، والتي تضم 26 لاعباً، من بينهم نيمار الذي يعود بعد غياب طويل بسبب الإصابة وتراجع مستواه، ليشارك في البطولة للمرة الرابعة. - تضم القائمة أيضاً المهاجم الشاب إندريك، الذي أظهر أداءً مميزاً مع ليون، بالإضافة إلى نجوم آخرين مثل فينيسيوس جونيور ورافينيا، مما يعزز من قوة المنتخب البرازيلي. - سيبدأ المنتخب البرازيلي مشواره في كأس العالم بمواجهة المغرب، بعد خوض مباراتين وديتين ضد بنما ومصر، حيث يسعى لتحقيق نتائج إيجابية تحت قيادة أنشيلوتي.

أعلن مدرب منتخب البرازيل، الإيطالي كارلو أنشيلوتي (34 عاماً)، مساء الاثنين، قائمة تضم 26 لاعباً سيشاركون مع منتخب "السامبا" في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وبعد أسابيع من الترقب، وجه المدرب الإيطالي، الدعوة إلى نجم نادي سانتوس، نيمار إلى القائمة ليكون حاضراً في البطولة إثر فترة طويلة من الغياب عن صفوف المنتخب بداعي الإصابة في البداية ثم تراجع مستواه الفني.

— MARCA (@marca) May 18, 2026

وخلال حفل ضخم أقامه الاتحاد البرازيلي كان الترقب الأكبر منصباً على ضم نيمار إلى القائمة. وبعد أسابيع من عدم اليقين، اختار كارلو أنشيلوتي أخيراً استدعاء نجم سانتوس، على الرغم من مشاكله البدنية المتكررة وقلة مشاركاته في الأشهر الأخيرة. وسيشارك اللاعب البرازيلي، والذي سبق له اللعب مع برشلونة وباريس سان جيرمان، في كأس العالم للمرة الرابعة وقد تكون الأخيرة في رصيده. ومن المؤكد أن وجوده سيُضفي مزيداً من الحماس على المنتخب، إذ انتشرت مقاطع فيديو تكشف فرحة الجماهير بضم نيمار للقائمة النهائية، كما ضمّت التشكيلة، المهاجم إندريك، بعد إعارته من ريال مدريد إلى ليون خلال الأشهر الستة الماضية، وأنهى اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً فترة وجوده في ليون برصيد 8 أهداف و8 تمريرات حاسمة في 21 مباراة (في جميع المسابقات).

وضمت القائمة التي اختارها أنشيلوتي للموعد المرتقب، في حراسة المرمى: أليسون (ليفربول)، إيدرسون (فنربخشة)، ويفرتون (غريميو). وفي الدفاع: أليكس ساندرو (فلامينغو)، بريمر (يوفنتوس)، دانيلو (فلامينغو)، دوغلاس سانتوس (زينيت)، غابرييل ماغالهايس (أرسنال)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، ليو بيريرا (فلامينجو)، إيبانيز (الأهلي السعودي)، ويسلي (روما). وفي الوسط: كاسيميرو (يونايتد)، برونو غيماريش (نيوكاسل)، فابينيو (الاتحاد)، دانيلو (بوتافوغو)، لوكاس باكيتا (فلامينغو). وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، نيمار (سانتوس)، إندريك (ليون)، رافينيا (برشلونة)، ماتيوس كونيا (يونايتد)، لويز هنريكي (زينيت)، غابرييل مارتينيلي (أرسنال)، إيغور تياغو (برينتفورد)، ريان (بورنموث).

وسيستهل المنتخب البرازيلي مشواره في كأس العالم بمواجهة المغرب (14 يونيو/حزيران)، قبل أن يواجه هايتي (20 يونيو) واسكتلندا (25 يونيو) ضمن المجموعة الثالثة. وقبل ذلك، سيخوض السيليساو مباراتَين وديتَين أخيرتَين: الأولى في ريو دي جانيرو ضد بنما في 31 مايو/أيار، والثانية ضد مصر في 6 يونيو في كليفلاند، الولايات المتحدة الأمريكية. ومنذ تولي أنشيلوتي تدريب المنتخب، خاضت البرازيل عشر مباريات، حققت خلالها خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات وهزيمتَين، وكانت آخرها أمام فرنسا (2-1) في مارس/آذار الماضي.