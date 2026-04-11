أنشيلوتي يمنح نيمار أملاً كبيراً للمشاركة في المونديال بشرط

منح مدرب منتخب البرازيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي (66 سنة) أملاً للنجم نيمار دا سيلفا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، وذلك في أخبار خاصة نشرتها صحيفة ليكيب الفرنسية، لتكشف الجديد حول مصير النجم البرازيلي من المشاركة في مونديال أميركا وكندا والمكسيك.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها صحيفة ليكيب الفرنسية، السبت، فإن مدرب منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي مستعد لاستدعاء النجم نيمار للمشاركة مع منتخب البرازيل، في حال استمر بتقديم المستوى المُميز الذي يُقدمه مؤخراً، خصوصاً بعد عودته إلى الملاعب، وظهوره بحالة فنية وبدنية ممتازة تجعله ورقة رابحة قوية للمنتخب البرازيلي في مونديال 2026.

وذكر أنشيلوتي في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية: "نيمار في الطريق الصحيح، عليه أن يُتابع بهذا المستوى ويُحسّن أداءه الفني، يملك فرصة كبيرة للعودة إلى 100% من مستواه، قلت هذا أكثر من مرة والأمر بات واضحاً، سأستدعي لاعبين جاهزين بدنياً بشكل كبير. بعد إصابة الركبة التي تعرض لها نيمار، عاد اللاعب بقوة ويُقدّم مستوى جيداً ويُسجّل الأهداف".

وكان أنشيلوتي أكد في وقت سابق صعوبة استدعاء نيمار إلى تشكيلة منتخب البرازيل للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، بسبب عدم جهوزيته البدنية والفنية، وتعرضه لإصابات قوية حرمته من المشاركة بشكل طبيعي في المباريات مع فريقه سانتوس البرازيلي، إلا أن استعادته للمستوى في الفترة الأخيرة وتسجيله للأهداف، سهّل الأمر أكثر على أنشيلوتي، وممكن أن تدفع بالمدرب الإيطالي لاستدعاء نيمار لكي يكون من ضمن بعثة منتخب السامبا التي ستخوض منافسات المونديال.