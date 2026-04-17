أنشيلوتي يكشف أسباب تراجع كرة القدم الإيطالية ويُحدد شرطاً للعودة

- كشف كارلو أنشيلوتي عن أسباب تراجع كرة القدم الإيطالية، مشيراً إلى فقدان السرعة الذهنية والحماس، مما أثر على الأداء العام للفرق الإيطالية في البطولات الدولية. - أشار أنشيلوتي إلى نقص المواهب في مراكز الملعب والتركيز المفرط على التكتيكات، مما أدى إلى تشويه الخصائص التاريخية للكرة الإيطالية، مع تراجع جاذبية الدوري الإيطالي لنجوم العالم. - أكد أنشيلوتي على أهمية استعادة العقلية الدفاعية التي كانت سبب نجاح الأندية والمنتخب الإيطالي، مشدداً على ضرورة تقليل استقبال الأهداف لتحقيق النجاح.

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي (66 سنة) أسباب تراجع كرة القدم في بلاده خلال الفترة الأخيرة، وخصوصاً بعد الفشل في التأهل لبطولة كأس العالم 2026، وذلك للمرة الثالثة توالياً بعد نسختي 2018 في روسيا و2022 في قطر، إذ كان آخر حضور للـ"أزوري" في بطولة 2014 التي استضافتها البرازيل وحققت لقبها ألمانيا على حساب الأرجنتين على استاد ماراكانا الشهير.

وتحدث أنشيلوتي في تصريحات خاصة مع صحيفة "إل جورنالي" الإيطالية، الجمعة، متناولاً أزمة كرة القدم الإيطالية والتراجع الكبير الذي شهدته خلال السنوات الماضية، وجاءت تصريحاته بعد ساعات من خروج آخر ناديين إيطاليين من البطولات الأوروبية، بعد وداع نادي بولونيا أمام أستون فيلا في الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، في وقت أُقصي نادي فيورنتينا أمام كريستال بالاس في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وقال كارلو أنشيلوتي شارحاً أسباب تراجع كرة القدم الإيطالية: "الفرق الجوهري يكمن في السرعة. ليس فقط الجهد البدني، بل السرعة الذهنية، والمشاركة المستمرة، والحماس. إنها ليست مجرد كلمة جوفاء، ولا يمكن تطبيقها فقط في مراحل معينة من المباراة. فقدت كرة القدم الإيطالية هذا الجانب تحديداً، كما فقدت صلابتها أيضاً".

وأضاف أنشيلوتي: "نحن نفتقر بالفعل إلى المواهب في مراكز أخرى من الملعب، لكن التركيز المفرط على التكتيكات تسبب في تشويه خصائصنا، تلك التي لطالما بنينا عليها تاريخنا. لم يعد اللاعبون الأجانب الكبار يأتون إلى إيطاليا. ففي الخارج، ومع وجود حقوق بث تلفزيوني ضخمة ومستثمرين أقوياء، تتشكل سوق أكثر جاذبية".

وذكر المدرب الإيطالي: "لم يعد في الدوري الإيطالي لاعبون عالميون بارزون مثل فالكاو، ومارادونا، وبلاتيني، وكرول، ورومينيغه، ورونالدو، ورونالدينيو، وغيرهم من نجوم الماضي. من أين يستقي اللاعبون الإيطاليون الشباب إلهامهم؟ وبالحديث عن هشاشة الدفاع، يلعب أتالانتا بأسلوب هجومي فردي، ولذلك يجازفون بشكل كبير. شاهدوا مباراتهم ضد بايرن ميونخ مجدداً".

وختم أنشيلوتي تصريحاته قائلاً: "إما أن نستعيد مدافعينا، أو بالأحرى العقلية الدفاعية التي حققت لنا النجاح على مستوى الأندية والمنتخب، وإلا فسوف نستمر في المعاناة. كرة القدم لا تقتصر على تسجيل أهداف أكثر من الخصم، بل أيضاً على استقبال أهداف أقل. هذا ليس كلاماً عابراً".

يُذكر أن نادي إنتر ميلان بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو هو آخر نادٍ من الدوري الإيطالي تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2009-2010، في حين لم يتأهل لدور الـ16 في البطولة الأوروبية المرموقة هذا الموسم سوى نادي أتالانتا، بعد خروج كل من إنتر ميلان ويوفنتوس من الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية، ونابولي من مرحلة الدوري.