أنشيلوتي يقود منتخب السامبا إلى كأس العالم بعد حصد ألقاب الأندية

- كارلو أنشيلوتي، المدرب الإيطالي البارز، يقود منتخب البرازيل في كأس العالم لأول مرة، بهدف تحقيق اللقب السادس للسامبا، مستفيدًا من مهارات لاعبين مثل نيمار وفينيسيوس. - يواجه أنشيلوتي تحدي إنهاء هيمنة المدربين المحليين على ألقاب كأس العالم، حيث يسعى ليكون أول مدرب أجنبي يحقق هذا الإنجاز مع منتخب قوي. - يسعى أنشيلوتي لنقل نجاحاته مع الأندية الأوروبية الكبرى إلى المنتخب البرازيلي، حيث سبق له التتويج في دوريات إيطاليا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، وإسبانيا.

يخوض الإيطالي، كارلو أنشيلوتي (66 عاماً)، أول تجربة له مدرباً في كأس العالم، حيث سيقود منتخب البرازيل في هذه النسخة. ويَهدف مدرب ريال مدريد سابقاً، إلى قيادة منتخب "السامبا" إلى حصد اللقب السادس في مسيرته، حيث توقفت نجاحات المنتخب عند اللقب الذي توج به في عام 2022 أمام المنتخب الألماني، ومنذ تلك النسخة فشل في الوصول إلى المباراة الختامية.

ورغم الإصابات التي حرمت منتخب البرازيل من لاعبين مؤثّرين مثل المدافع ميليتاو وزميله في ريال مدريد رودريغو، سيُحاول أنشيلوتي الاستفادة من مهارات عددٍ من الأسماء مثل رافينيا وفينيسيوس ونيمار. وسيُحاول المدرب الإيطالي، أن يستثمر الدهاء التكتيكي الذي يُعرف به من أجل تعويض بعض نقاط الضعف خاصة في الجانب الدفاعي أساساً، حتى يقود منتخب البرازيل إلى التألق في هذه النسخة. كما أنه بلغ نهائي كأس العالم 1994، عندما كان مساعداً لأريغو ساكي في قيادة منتخب إيطاليا.

أمّا التحدّي الثاني الذي سيحاول أنشيلوتي النجاح فيه خلال البطولة، هو إنهاء هيمنة المدرب المحلي على التتويجات في كأس العالم، بما أن كل الألقاب السابقة كانت من نصيب المدرب المحلي. ومن النادر أن لجأت المنتخبات القوية التي تدخل البطولة بفرص كبيرة في التتويج وهي تعتمد على مدرب أجنبي، ولهذا عادت كل الألقاب السابقة إلى المنتخبات القوية بقيادة مدربين محليين. وفي حال تحقيق هذا النجاح فإن أنشيلوتي سيزيد من نجاحاته التاريخية بما أنه حصد الكثير من الألقاب مع الأندية، خاصة منها التتويج في دوري أبطال أوروبا في خمس مناسبات.

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المدرب الإيطالي سيحاول خلال هذه البطولة أن ينقل نجاحاته مع الأندية إلى منتخب البرازيل، بما أنه توج بطلاً في الدوريات الأوروبية القوية مع ميلان في الدوري الإيطالي وتشلسي في الدوري الإنكليزي وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي وبايرن ميونخ في الدوري الألماني وريال مدريد في إسبانيا.