أنشيلوتي يقترب من العودة إلى مدريد بعد كأس العالم

- دافيدي أنشيلوتي، المدرب الإيطالي البالغ 36 عاماً، يقترب من تولي تدريب نادي رايو فاييكانو في مدريد بعد كأس العالم 2026، مما قد يشكل نقطة تحول في مسيرته المهنية. - أنشيلوتي الابن راكم خبرة واسعة كمساعد لوالده كارلو في ريال مدريد ومنتخب البرازيل، وحقق نجاحات محلية وقارية وعالمية، بالإضافة إلى تجربة تدريبية مستقلة مع بوتافوغو. - إدارة رايو فاييكانو تدرس بجدية التعاقد معه، وسط غموض حول مستقبل المدرب الحالي، مما يمنح دافيدي فرصة لإثبات قدراته في الدوري الإسباني.

يقترب الإيطالي دافيدي أنشيلوتي من دخول مرحلة مفصلية في مسيرته التدريبية، مع تصاعد الحديث عن إمكانية خوضه تجربة في العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر بوابة نادي رايو فاييكانو، بعد نهاية كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي تنطلق يوم 11 يوليو/ تموز المقبل.

وراكم المدرب الإيطالي البالغ 36 عاماً خبرة واسعة كمساعد لوالده كارلو أنشيلوتي، حيث يعمل حالياً ضمن الجهاز الفني لمنتخب البرازيل، بعدما شغل الدور ذاته في ريال مدريد خلال فترات ناجحة، عرفت تحقيق العديد من الألقاب على المستوى المحلي والقاري وحتى العالمي، مع العلم أنّه خاض تجربة تدريبية مستقلة مع بوتافوغو، ما عزز من حضوره كاسم صاعد في عالم التدريب.

وبحسب ما أورده راديو ماركا، الاثنين، فإن إدارة رايو فاييكانو تدرس بجدية التعاقد مع أنشيلوتي الابن، في ظل حالة الغموض التي تحيط بمستقبل المدرب الحالي إينيغو بيريز، وسط تزايد الشائعات بشأن إمكانية رحيله في الفترة المقبلة، حيث يُنظر إلى دافيدي كأحد أبرز المرشحين لتولي المهمة، في خطوة قد تمنحه الفرصة لإثبات قدراته بعيداً عن عباءة والده، وقيادة فريق في دوري تنافسي مثل الدوري الإسباني.

وفي حال إتمام الصفقة، سيعود أنشيلوتي إلى العاصمة مدريد، لكن هذه المرة بصفة المدير الفني الأول، ليتولى قيادة الفريق في حي فاييكاس، في تجربة قد تشكّل نقطة تحول حقيقية في مسيرته المهنية، وتفتح أمامه آفاقاً أوسع في عالم التدريب الأوروبي، خاصة مع اقتراب والده من وضع حدٍ لمسيرته في عالم التدريب.